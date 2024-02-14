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共和黨華醫王紹權 參選40選區州眾議員

記者鄭怡嫣／紐約報導
王紹權參選第40選區州眾議員。(王紹權提供)
王紹權參選第40選區州眾議員。(王紹權提供)

繼民主黨陳熠、尹導宣布參選第40選區州眾議員，挑戰現任金兑錫(Ron Kim)，共和黨華人醫生王紹權(Philip Shaw Chuan Wang)也將參選，他的政綱包括促進全面的社區安全、重新思考無現金保釋法、減輕過多公車道的影響等。

王紹權13日向本報記者確認，自己將參選第40選區州眾議員，目前正在爭取通過黨內提名，開始籌款，並在2月底開始收集連署簽名。本月17日，他也將在他的診所內舉辦競選啟動儀式。

此前未有參加選舉或參與政治紀錄的王紹權，是一名在法拉盛行醫的脊椎神經科醫生，同時也是紐約台灣商會副會長及紐約百人精英協會(NY Elite 100 Club)創辦人，他23年來致力為法拉盛和北皇后區社區提供服務。

據了解，王紹權從紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)本科畢業，並在康州橋港大學脊椎神經學院(University of Bridgeport College of Chiropractic)獲得脊椎神經學博士學位和營養學碩士學位，並在那裡成功通過了國家委員會考試。

王紹權目睹法拉盛20年來的快速發展，然而隨著人口和人流的增加，他也見證了包括街道擁擠、廢物堆積、輕罪、無家可歸以及與老年人的溝通問題等出現的各類挑戰，而保釋改革法和警察部門預算削減等政策變化，也使得當地治安惡化

「諸如垃圾處理不及而溢出、無家可歸人口不斷增加以及羅斯福大道上普遍存在的大麻氣味等問題都值得立即關注，我們必須迅速、協調地解決這些問題。作為一個團結的社區，我們必須超越黨派界限，表達我們的關切並共同努力。讓集體的聲音被聽到，共同為所有人創造一個更安全、更健康的社區」，他說。

此次，他參選的主要政綱包括促進全面的社區安全、重新思考無現金保釋法、減輕過多公車道的影響、促進特殊高中招生的公平性、負責任地監管大麻、重新評估無證移民政策、 為所有人提供經濟適用住房、改革少年司法、以及解決入店行竊問題。

法拉盛 眾議員 大麻

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