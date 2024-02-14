共和黨華醫王紹權 參選40選區州眾議員

王紹權參選第40選區州眾議員。(王紹權提供)

繼民主黨陳熠、尹導宣布參選第40選區州眾議員 ，挑戰現任金兑錫(Ron Kim)，共和黨華人醫生王紹權(Philip Shaw Chuan Wang)也將參選，他的政綱包括促進全面的社區安全、重新思考無現金保釋法、減輕過多公車道的影響等。

王紹權13日向本報記者確認，自己將參選第40選區州眾議員，目前正在爭取通過黨內提名，開始籌款，並在2月底開始收集連署簽名。本月17日，他也將在他的診所內舉辦競選啟動儀式。

此前未有參加選舉或參與政治紀錄的王紹權，是一名在法拉盛 行醫的脊椎神經科醫生，同時也是紐約台灣商會副會長及紐約百人精英協會(NY Elite 100 Club)創辦人，他23年來致力為法拉盛和北皇后區社區提供服務。

據了解，王紹權從紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)本科畢業，並在康州橋港大學脊椎神經學院(University of Bridgeport College of Chiropractic)獲得脊椎神經學博士學位和營養學碩士學位，並在那裡成功通過了國家委員會考試。

王紹權目睹法拉盛20年來的快速發展，然而隨著人口和人流的增加，他也見證了包括街道擁擠、廢物堆積、輕罪、無家可歸以及與老年人的溝通問題等出現的各類挑戰，而保釋改革法和警察部門預算削減等政策變化，也使得當地治安惡化

「諸如垃圾處理不及而溢出、無家可歸人口不斷增加以及羅斯福大道上普遍存在的大麻 氣味等問題都值得立即關注，我們必須迅速、協調地解決這些問題。作為一個團結的社區，我們必須超越黨派界限，表達我們的關切並共同努力。讓集體的聲音被聽到，共同為所有人創造一個更安全、更健康的社區」，他說。

此次，他參選的主要政綱包括促進全面的社區安全、重新思考無現金保釋法、減輕過多公車道的影響、促進特殊高中招生的公平性、負責任地監管大麻、重新評估無證移民政策、 為所有人提供經濟適用住房、改革少年司法、以及解決入店行竊問題。