宅配倉庫周邊住宅 恐因空汙致病

網絡宅配倉庫會對周邊環境造成嚴重影響，少數族裔社區受影響最大。(美聯社)

根據全國環保倡議組織環境防禦基金會(Environmental Defense Fund)，網絡宅配倉庫會對周邊住宅環境造成嚴重影響，可導致哮喘、心臟病 、早產等空氣和噪音汙染疾病，而紐約市 約有三分之一的居民住在此類倉庫附近，尤其以少數族裔和低收入群體為主。

環境防禦基金會政策總監諾蘭(Aileen Nowlan)指出，大約有300萬紐約市民居住地的半哩內就有網絡宅配貨品倉庫，不僅處理網絡訂單，也負責貨品運輸，長期來看造成交通問題和環境汙染。「由於紐約市的人口密度，導致每個孩子住處的半哩內，都會看見此類倉庫。」

聯邦環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)報告也顯示，兒童、長者、孕婦、慢性病患者，都是易受空氣汙染影響的群體，導致他們更容易出現嚴重的哮喘、心臟病、孕婦早產等健康問題。

諾蘭說，紐約市的宅配倉庫主要集中在布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士 ，以亞馬遜(Amazon)、聯邦快遞(FedEx)、聯合包裹服務公司(UPS)數量最多，尤其在疫情後如雨後春筍般建立。紐約州目前共有2000個此類倉庫，覆蓋面積超過3億平方呎，每天有上百次卡車送貨服務，帶來大量排放物。

「最大的問題是，這些倉庫的大小、位置和汙染程度，仍有待統計與研究。」紐約市環境正義聯盟(NYC Environmental Justice Alliance)交通規畫師加西亞(Kevin Garcia)表示，紐約尚沒有關於電子商務倉庫的公開透明的數據庫，居民難以追蹤每天究竟有多少卡車從家附近經過。

加西亞發現，倉庫多集中在傳統工業區，包括布碌崙紅鉤(Red Hook)、皇后區長島市(Long Island City)和布朗士南部，而這些地區的兒童哮喘病為全市最高。「如果宅配公司繼續使用汙染卡車，我們將看到哮喘、心血管疾病在少數族裔社區持續增加」。