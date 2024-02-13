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市長探英雄警探劉文健父母

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯春節探望英雄警探劉文健父母。(劉媽媽提供)
市長亞當斯春節探望英雄警探劉文健父母。(劉媽媽提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)11日大年初二前往探望英雄警探劉文健的雙親劉偉棠和李秀燕，向二老拜年並送上新春祝福。當天，劉文健的遺孀陳佩霞也在家中歡迎市長亞當斯的到來。

11日下午大約3時，亞當斯在其亞裔事務主任鄭祺蓉的陪同下，前往布碌崙(布魯克林)劉家探望劉文健的父母，給他們拜年，為他們送上龍年的祝福，市長還為二老送去了新年禮物。

據劉媽媽李秀燕介紹，亞當斯在向他們拜年後表示，劉文健為了紐約的治安和保衛民眾的安全而獻出了生命，紐約市不會忘記他為這座偉大的城市所做出的奉獻和犧牲。亞當斯還強調，為了讓紐約市成為更加安全的大城市，他會一如既往地支持警察。劉家二老感謝市長百忙中前來探望，也希望龍年能給市長和紐約市帶來好運。

李秀燕說，亞當斯在擔任市長後，以及之前擔任布碌崙區長期間，每年春節都到家中探望他們，令他們十分感激，也稍稍撫平他們的思子之情。

每當12月20日劉文健殉職日那天，市警總局都會到劉文健長眠的墓園舉行紀念活動，通過敬禮、獻花和樂隊演奏等儀式，向逝去的英雄警探致敬，並慰問劉文健的家屬。

2014年12月20日下午，從警七年多、當時年僅32歲的劉文健和搭檔拉莫斯駕警車在布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)巡邏，中午時分他們坐在警車內吃午餐時，突遭非洲裔兇手布林斯利(Ismaaiyl Brinsley)的槍殺，兇手而後逃進地鐵站並開槍自殺。

劉文健是紐約市歷史上第一位因公殉職的華裔警員。2017年7月，劉文健的遺孀陳佩霞用劉文健的冷凍精子誕下女嬰，取名劉安兒。

亞當斯 紐約市 布碌崙

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