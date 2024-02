州府1億元補助課後班 4萬人受益

紐約州提供1億元資金用於資助課後班服務項目。圖為曼哈頓的紐約華僑學校課後班。(華僑學校提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)12日宣布,將為「學習和豐富課後計畫」項目(Learning and Enrichment After-School Program Supports, LEAPS)提供超過1億元的補助資金,預計受益人群可達4萬人。州府今年對課後班的補助金額比上年增加1770萬元,這筆資金將通過州兒童和家庭服務辦公室(New York State Office of Children and Family Services)發放。

LEAPS計畫將現有的兩種課後班服務項目合二為一,以統一的資金分配及標準開展。LEAPS官方網站介紹,參加優質課後班或課後活動的兒童在出勤率、成績和工作習慣方面都會有所改善,順利畢業的可能性大於未享受課後教育的同齡人,並有利於建立自信、提升社交技能並學會批判性思考。

有資格為學生提供高質量課後教育服務的機構可參與申請和競標,提交書面問題的截止日期為2月28日,通過答辯的機構將進入下一環節的審核,並須在4月3日前提交申請全部材料。競標結果將於5月底公布,州府會與中標的機構簽署自主合同,合同從今年9月1日開始生效,以符合下一年的開學時間。申請競標詳情可查詢網站https://pse.is/5lah2w。

在今年1億元的資金分配中,除了用於資助課後班的9750萬元外,還有一項價值225萬元的試點計劃,為青少年提供課外就業 技能和發展機會服務,另有100萬元用於技術援助。霍楚表示,新冠病毒大流行期間,許多青少年的遠程學業與課後班脫節,失去了將學業和社會關係結合的機會,而這筆資金則可用於為青少年提供一個成長和自我表達的安全空間。

LEAPS是紐約州近期出台的一系列教育補助計畫的最新一項。此前,霍楚曾宣布為擴大托兒服務提供5000萬元資金,幫助新建或擴建托兒所的企業和機構提供商業稅收抵免。這項計畫預計會幫助10萬個紐約州家庭提供必要的托兒服務。