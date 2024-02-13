我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

紐約雲頂世界賭場 龍年慶典祈福

紐約訊
紐約市雲頂世界賭場日前舉辦舞龍醒獅採青祈福儀式，(左起)Ayesha Ma、杜彼得、Robert DeSalvio、Brian Reynolds向民眾送上新春祝福。(主辦方提供)
紐約市雲頂世界賭場日前舉辦舞龍醒獅採青祈福儀式，(左起)Ayesha Ma、杜彼得、Robert DeSalvio、Brian Reynolds向民眾送上新春祝福。(主辦方提供)

紐約市雲頂世界賭場為歡慶龍年新春，日前舉辦了舞龍醒獅採青祈福儀式，財神爺在現場派發紅包並與民眾合影留念，氣氛熱鬧。雲頂世界在農曆正月舉辦一系列新春活動，慶祝亞太裔社區的文化和習俗。

儀式在紐約市雲頂大賭場肯尼迪機場凱悅酒店廣場舉行，雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、營運高級副總裁Brian Reynolds、亞裔市場副總裁Ayesha Ma、州眾議員Stacey Pheffer-Amato、市議員Joann Ariola、第十社區委員會主席Betty Braton、法拉盛華商會首席顧問杜彼得等參加了點睛儀式。

 

雲頂世界美東總裁Robert DeSalvio和紐約市雲頂營運高級副總裁Brian Reynolds表示，12年前，在紐約市雲頂世界迎來了首個農曆新年，這些年憑藉一流的博彩遊戲和設施及強大的社區合作夥伴關係，紐約市雲頂世界已成為皇后區的娛樂勝地，與亞太裔社區有著豐富關係，而為慶祝龍年，酒店大堂布置也裝飾一新，包括金龍、紅燈籠、大金幣和桃花樹，象徵著繁榮、好運、幸福和人氣。

紐約市雲頂亞裔市場副總裁Ayesha Ma介紹，此次慶新春系列活動以3日至4日的花卉市場拉開序幕，40多家商戶提供一系列鮮花、具有中華文化象徵意義的裝飾品等。當時不僅有中華傳統舞蹈和戲曲，還有香港TVB演員喬寶寶(Q Bobo)特別亮相。

此外，卡茨基爾雲頂大賭場(Resorts World Catskills)也將在18日(周日)舉行農曆新年慶祝活動。地址﹕888 Resorts World Drive, Monticello, New York 12701，有意者可瀏覽網頁https://rwcatskills.com/chinese/查看最新優惠詳情。

紐約市 亞裔 法拉盛

上一則

全美海外華人春晚 唱響「美國夢」

下一則

州府1億元補助課後班 4萬人受益

延伸閱讀

暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課

暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課
紐約市擴大庇護所宵禁令

紐約市擴大庇護所宵禁令
風暴再襲紐約或降雪釀災 州長示警

風暴再襲紐約或降雪釀災 州長示警
歷史拼圖／印地安保留區建賭場 資助部落

歷史拼圖／印地安保留區建賭場 資助部落

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
一場新的風暴即將在周一晚間抵達紐約市，並持續到周二，預計將帶來降雪、大風和洪水等惡劣天氣。(記者范航瑜／攝影)

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

2024-02-11 17:15

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」