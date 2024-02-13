紐約雲頂世界賭場 龍年慶典祈福

紐約市雲頂世界賭場日前舉辦舞龍醒獅採青祈福儀式，(左起)Ayesha Ma、杜彼得、Robert DeSalvio、Brian Reynolds向民眾送上新春祝福。(主辦方提供)

紐約市 雲頂世界賭場為歡慶龍年新春，日前舉辦了舞龍醒獅採青祈福儀式，財神爺在現場派發紅包並與民眾合影留念，氣氛熱鬧。雲頂世界在農曆正月舉辦一系列新春活動，慶祝亞太裔社區的文化和習俗。

儀式在紐約市雲頂大賭場肯尼迪機場凱悅酒店廣場舉行，雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、營運高級副總裁Brian Reynolds、亞裔 市場副總裁Ayesha Ma、州眾議員Stacey Pheffer-Amato、市議員Joann Ariola、第十社區委員會主席Betty Braton、法拉盛 華商會首席顧問杜彼得等參加了點睛儀式。

雲頂世界美東總裁Robert DeSalvio和紐約市雲頂營運高級副總裁Brian Reynolds表示，12年前，在紐約市雲頂世界迎來了首個農曆新年，這些年憑藉一流的博彩遊戲和設施及強大的社區合作夥伴關係，紐約市雲頂世界已成為皇后區的娛樂勝地，與亞太裔社區有著豐富關係，而為慶祝龍年，酒店大堂布置也裝飾一新，包括金龍、紅燈籠、大金幣和桃花樹，象徵著繁榮、好運、幸福和人氣。

紐約市雲頂亞裔市場副總裁Ayesha Ma介紹，此次慶新春系列活動以3日至4日的花卉市場拉開序幕，40多家商戶提供一系列鮮花、具有中華文化象徵意義的裝飾品等。當時不僅有中華傳統舞蹈和戲曲，還有香港TVB演員喬寶寶(Q Bobo)特別亮相。

此外，卡茨基爾雲頂大賭場(Resorts World Catskills)也將在18日(周日)舉行農曆新年慶祝活動。地址﹕888 Resorts World Drive, Monticello, New York 12701，有意者可瀏覽網頁https://rwcatskills.com/chinese/查看最新優惠詳情。