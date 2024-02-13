全美海外華人春晚 唱響「美國夢」

2024全美海外華人春晚「戲曲之夜」在美國夢唱響。（主辦方提供）

爲豐富海外華人 華僑的新春文化生活，促進美中兩國的友好交流，由全美華人僑團聯合會主辦的2024全美海外華人春晚「戲曲之夜」日前在新澤西美國夢購物中心演播大廳舉行。此次大型義演匯聚來自全美八個州的社團和演員，爲觀衆呈現了一場京劇、黃梅戲、昆曲、京胡演奏、越劇、快板等多個戲曲門類的精彩表演。

中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱表示，此次多劇種、多流派、多行當薈萃的中華戲曲盛宴，獻上了對華僑華人的新年祝福，同時也豐富了美國多元文化，增進了美中兩國人民相互了解與友誼，有利於促進文明交流。

全美華人僑團聯合會主席牛紅表示，2023年紐約州 州議會通過法案，將農曆新年初一定爲全州公校法定假日，随後紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽署生效，而總統拜登也支持將農曆新年定為聯邦法定假日。更令人振奮的是，聯合國 於去年12月22日通過決議，將農曆新年定爲聯合國假日，「這對我們海内外的華人華僑來說具有非常重要的里程碑意義，值得慶祝。」

牛紅說，全美華人僑團聯合會攜億嘉國際和川譜餐飲集團舉辦這次活動，不僅是爲了慶祝新春，更是對東方龍文化意義與傳承的致敬，向美國社會講述中華故事。「我們期待未來舉辦更多這樣的精彩活動，讓中華文化在海外綻放光彩，也感謝國會議員孟昭文爲本次活動發來賀信。」