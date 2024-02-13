第三國會選區特殊選舉 移民及犯罪問題成風向

就在全美各地的郊區地區向民主黨傾斜時，紐約長島 卻出現了一股「逆流」。長島所在的第三國會選區今日將舉行特別選舉，選出去年被逐出國會的眾議員桑托斯(George Santos)的繼任者。前民主黨眾議員蘇奧齊 (Tom Suozzi)將對決共和黨 人費麗 (Mazi Melesa Pilip) 。目前獨立民調和黨派民調均顯示兩人勢均力敵。

紐約第三選區是共和黨在上次選舉中獲勝的11個選區之一，大部分地區位於納蘇郡(Nassau County)郊區，另外四分之一位於紐約市皇后區邊緣。共和黨在該地區已經取得了三年連勝。儘管在2020年大選，該選區的選民並未選擇川普，但由於近兩年的犯罪率上升與移民 問題，長島地區的政治光譜已經日漸轉紅。

紐約第三國會選區不僅僅是普通的郊區，它還擁有全國最富裕和教育程度最高的選民群體。該選區收入中位數排全國第16位，擁有大學學位的成年人比例排第30位。其他教育和收入指標類似的選區，幾乎都被民主黨所控制。

2022年，共和黨候選人僅贏得了收入中位數前20名地區中的兩個。除了桑托斯的勝利外，共和黨還橫掃了長島的其他三個眾議院席位。如果共和黨能夠在本次選舉中取得勝利，將有可能點燃其他郊區回歸共和黨的趨勢，因此本次特殊選舉被視為至關重要，也是針對移民以及犯罪問題的一次兩黨民意風向標。

共和黨政治行動委員會「國會領袖基金」(Congressional Leadership Fund)負責人康斯坦(Dan Conston)說：「我們在過去兩個選舉周期中的勝利主要在各種藍州，以及這些藍州的大城市郊區。」，國會領袖基金會是眾議院共和黨最主要的超級政治行動委員會(Super PAC)。

AdImpact的數據顯示，該基金會計畫在紐約第三選區投放430萬元用於選舉廣告。兩黨目前競爭的焦點都集中在犯罪和移民問題上。根據AdImpact的數據，共和黨在紐約競選中播放的每一則廣告都集中在犯罪和移民問題上。