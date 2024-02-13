我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

第三國會選區特殊選舉 移民及犯罪問題成風向

記者范航瑜╱紐約報導

就在全美各地的郊區地區向民主黨傾斜時，紐約長島卻出現了一股「逆流」。長島所在的第三國會選區今日將舉行特別選舉，選出去年被逐出國會的眾議員桑托斯(George Santos)的繼任者。前民主黨眾議員蘇奧齊 (Tom Suozzi)將對決共和黨人費麗 (Mazi Melesa Pilip) 。目前獨立民調和黨派民調均顯示兩人勢均力敵。

紐約第三選區是共和黨在上次選舉中獲勝的11個選區之一，大部分地區位於納蘇郡(Nassau County)郊區，另外四分之一位於紐約市皇后區邊緣。共和黨在該地區已經取得了三年連勝。儘管在2020年大選，該選區的選民並未選擇川普，但由於近兩年的犯罪率上升與移民問題，長島地區的政治光譜已經日漸轉紅。

紐約第三國會選區不僅僅是普通的郊區，它還擁有全國最富裕和教育程度最高的選民群體。該選區收入中位數排全國第16位，擁有大學學位的成年人比例排第30位。其他教育和收入指標類似的選區，幾乎都被民主黨所控制。

2022年，共和黨候選人僅贏得了收入中位數前20名地區中的兩個。除了桑托斯的勝利外，共和黨還橫掃了長島的其他三個眾議院席位。如果共和黨能夠在本次選舉中取得勝利，將有可能點燃其他郊區回歸共和黨的趨勢，因此本次特殊選舉被視為至關重要，也是針對移民以及犯罪問題的一次兩黨民意風向標。

共和黨政治行動委員會「國會領袖基金」(Congressional Leadership Fund)負責人康斯坦(Dan Conston)說：「我們在過去兩個選舉周期中的勝利主要在各種藍州，以及這些藍州的大城市郊區。」，國會領袖基金會是眾議院共和黨最主要的超級政治行動委員會(Super PAC)。

AdImpact的數據顯示，該基金會計畫在紐約第三選區投放430萬元用於選舉廣告。兩黨目前競爭的焦點都集中在犯罪和移民問題上。根據AdImpact的數據，共和黨在紐約競選中播放的每一則廣告都集中在犯罪和移民問題上。

共和黨 長島 移民

上一則

州府1億元補助課後班 4萬人受益

下一則

市長探英雄警探劉文健父母

延伸閱讀

民主黨參議員墨菲：共和黨挺川普 不讓邊安法案過關

民主黨參議員墨菲：共和黨挺川普 不讓邊安法案過關
佛州眾議員蓋茨涉嫖未成年女 前盟友葛林堡提證明文件

佛州眾議員蓋茨涉嫖未成年女 前盟友葛林堡提證明文件
紐約女街頭哭訴找不到工作 影片2300萬次點閱

紐約女街頭哭訴找不到工作 影片2300萬次點閱
共和黨眾議員蓋茨與少女發生性關係 若定罪至少關10年

共和黨眾議員蓋茨與少女發生性關係 若定罪至少關10年

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
一場新的風暴即將在周一晚間抵達紐約市，並持續到周二，預計將帶來降雪、大風和洪水等惡劣天氣。(記者范航瑜／攝影)

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

2024-02-11 17:15

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」