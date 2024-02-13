黃敏儀新辦公室剪綵 方便服務更多族裔

黃敏儀表示，除了地址更改外，一切維持原狀，她將繼續為她的選區居民服務，滿足不同族裔社區的需求。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 市議員黃敏儀近日搬遷辦公室，並於12日在新辦公室前舉行剪綵儀式。她表示，除了地址更改外，一切維持原狀，她將繼續為選區居民服務，滿足不同族裔社區的需求。

黃敏儀近日從位於法拉盛38大道135-27號388室的辦公室，遷至Latimer Place 136-21號1D室，並在12日中午舉行了辦公室的剪綵儀式。新辦公室位於一樓，更容易被行人注意到，且接待區域更加寬敞。

黃敏儀表示，搬遷的原因是為了方便更多的族裔社區，除了華裔外，西語裔、非洲裔、韓裔 等其他族裔也更容易到達新辦公室。同時，原辦公室位於法拉盛市中心，停車不便，而新辦公室則解決了這個問題，且仍有多條公交線路到達。

新辦公室除了地址外，其他服務內容沒有改變。民眾仍然可以致電(718)888-8747或電郵[email protected]預約，服務時間為工作日的早上10時到下午6時。

黃敏儀說，她將持續關注和民眾息息相關的問題，比如糧食券(SNAP)盜刷仍然猖獗，她鼓勵受害民眾到辦公室進行相關申請和帳戶恢復，另外，她也將在新一年繼續關注緬街的衛生問題。