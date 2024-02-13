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紐約推新生育權利 保護所有人墮胎權

記者許君達╱紐約報導
針對全美多地對於墮胎權的限縮甚至剝奪，紐約市再次推出「權利清單」，明確宣布會保證所有市民與外來客的身體自主權。圖為2022年最高法院推翻「羅訴韋德案」後，紐約市民聚集曼哈頓集會抗議。（記者張心╱攝影）
針對全美多地對於墮胎權的限縮甚至剝奪，紐約市再次推出「權利清單」，明確宣布會保證所有市民與外來客的身體自主權。圖為2022年最高法院推翻「羅訴韋德案」後，紐約市民聚集曼哈頓集會抗議。（記者張心╱攝影）

在聯邦對於墮胎權的限縮愈演愈烈的大背景下，紐約市12日發布了一項「性保健與生殖健康權利清單」，明確宣告包括本地居民和外州居民在內的所有人都可以在紐約繼續保有身體自主權，可享受包括墮胎在內的全方位性與生殖健康護理服務並免遭恐懼威脅。

權利清單共包括11個項目，其中包括要求服務機構提供性健康知識公眾教育並披露詳細服務信息、保護患者隱私，並在無需監護人同意的情況下，提供包括流產、節育、性病防治和性暴力創傷後護理等。此外，還以法律手段要求所有機構和個人對於需要生殖健康服務的患者不得歧視或霸凌，也不得拒絕為無證移民提供服務。

目前，紐約州法律允許孕婦在胎兒存活前(通常為24周至26周左右)進行人工流產，而如果患者或胎兒的健康與生命安全受到懷孕的威脅，也可在這個期限之後進行流產。

2022年，在最高院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，紐約市推出了一系列舉措以保障人們的身體自主權。在一年多的時間內，「紐約市人工流產門戶」(New York City Abortion Access Hub)已為超過4000人提供了墮胎信息諮詢服務，其中多數諮詢者說西語、且年收入不超過2萬5000元。

在超過600名外州諮詢者中，有三分之一都是來自以嚴苛法律禁止墮胎的德州。市長亞當斯(Eric Adams)表示，在全美多地持續剝奪女性身體自主權的同時，我們絕不允許紐約人的這項權利被剝奪。市衛生局局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，生育控制是健保服務的一部分，而健保是一項基本人權，所有紐約人和美國人都應有權保護自己的基本人權。

此外，最高法院計畫於3月開始審理是否限制使用口服墮胎藥米非司酮(mifepristone)的案件，但紐約市則從去年年底開始推出了遠程快速墮胎服務。通過這項服務，患者可通過視訊或電話與專業醫護人員溝通問診，並接受口服墮胎藥的寄送。

市府透露，自從服務啟動以來，已有627人接受了服務。瓦桑表示，他「非常擔心」最高法的裁決會導致人們對自己所擁有權利的迷茫，這也是市府推出權利清單的主要原因。

墮胎 紐約市 健保

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