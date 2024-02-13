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班森賀老人中心 舉辦迎春書畫展

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華協班老人中心辦學員書畫展。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙華協班老人中心辦學員書畫展。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙華人協會班森賀老人中心日前舉辦迎春書畫展，現場展出了數十位書畫班學員的大約70幅書法作品和80幅畫作，吸引了眾多民眾駐足欣賞。多位學員表示，中華傳統書畫不僅陶冶心性，也讓老年生活變得更加豐富多彩。

據了解，自2022年4月起，書畫班的老師潘東強在布碌崙華人協會的多個老人中心，為共計超過100名學員教授書畫技藝。潘東強說，經過每星期一個半小時的學習後，老人們普遍進步迅速。許多學員一開始從未接觸書畫，現在已能很好地臨摹名家作品。

布碌崙華協班老人中心辦學員書畫展。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙華協班老人中心辦學員書畫展。(記者胡聲橋／攝影)

78歲的伍麗雯是2022年4月第一位加入書畫班的學員。伍麗雯說，她年輕時就喜歡中國傳統書畫，直到退休後，才真正有時間跟老師系統學習書畫。她認為老師的指導非常有用，經過一段時間的學習，她的行書和中國畫水平都有不小長進。她還認為，學員門在一起切磋交流，非常開心。

加入書畫班學習已有半年左右的71歲學員蔡鐵軍表示，自從跟隨潘東強老師學習以來，他了解了許多此前從未接觸過的概念，對書畫也有了更深刻的理解。潘老師對學生提出的各種問題，也總能不厭其煩地耐心解答。蔡鐵軍說，書畫班讓老人老有所為，老有所樂，非常好。

老人中心 布碌崙 華人

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