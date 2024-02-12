反對建86街遊民所 寇頓、莊文怡呼籲

州眾議員寇頓和市議員莊文怡現場召開緊急記者會，反對建遊民所。(記者胡聲橋／攝影)

州眾議員寇頓(William Colton)與市議員莊文怡11日召開緊急記者會，呼籲民眾群策群力，共同反對市府推進在華裔 商家雲集的布碌崙25大道交86街修建遊民庇護 所的計畫。

記者會在86街遊民所的擬建地址舉行。寇頓說，名為Tejpal Sandhu of 86th Street NY LLC的開發商已開始在市府的人行道上建造建築圍欄，雖然拆除許可證獲得批准，但施工人員無法出示該特定建築的許可證。附近居民在10日早上9時左右向寇頓通報了施工情況，現在該工程已停了下來，安裝的圍欄已被拆除。

寇頓說，在周末以及節日違規開工的做法是對社區、特別是亞裔社區的不尊重。莊文怡表示，以後如果再出現類似情況，希望居民及時通報，他們一定會繼續抗爭。

以華裔為主的數百位各族裔民眾高舉「不要遊民所」、「要永久住所」等中英文標語，並多次高喊中英文口號，表達自己反對建遊民所的強烈意見。

據悉，擬建中庇護所緊鄰D線地鐵的25大道站，而且周圍有學校、幼兒園、老人中心、超市、與餐館等眾多華裔經營的店鋪。據寇頓介紹，開發商已向市樓宇局提交文件，要求建造一座擁有32間客房並附有社區設施的酒店。市府已表示計畫將此處建為150名單身男性的庇護所。