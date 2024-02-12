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深夜持鋼管華埠打人 嫌犯在逃

記者許君達／紐約報導
深夜持鋼管在華埠打人的嫌犯至今已潛逃近半個月，警方公布其照片呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)
深夜持鋼管在華埠打人的嫌犯至今已潛逃近半個月，警方公布其照片呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)

紐約市警方日前公布，一名行人凌晨時分在曼哈頓華埠遭遇襲擊，頭部被人用鋼管擊打多次。事發已近半個月，嫌犯仍然在逃，警方公布嫌犯照片，請求各界幫助提供線索。

根據市警局，案發時間為今年1月30日凌晨3時40分左右，一名36歲的男性在華埠巴士打街(Baxter Street)83號門前與不明身分人士發生爭執，爭執過程中，對方手持一根鋼管多次擊打受害者頭部。受害者此後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)急救，沒有生命危險。據警方透露，受害者為亞裔，但不清楚是否為華人。

嫌犯在案發後沿巴士打街向北步行逃離，此後便杳無音訊。根據描述，此人為男性，膚色偏深，身高約5呎5吋。案發時，嫌犯頭戴藏藍色套頭帽、身穿黑色夾克，夾克的手臂部位有一條黃色的龍形紋樣；下身為迷彩色褲子和黑色運動鞋；背一灰色背包、手持一本書。

警方呼籲知情民眾提供線索。可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華埠 亞裔 紐約市

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