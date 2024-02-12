班森賀華社春節大遊行 千人上街

2024班森賀布碌崙華社春節大遊行中的舞龍表演。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人社區服務中心聯合約40家華社團體和機構，11日在班森賀舉辦華社龍年迎新春大遊行，1000多華裔 居民參加了這次大遊行，成千上萬居民沿途圍觀。

州參議員曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳、市議員莊文怡，以及市長亞當斯(Eric Adams)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)和市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)的代表與眾多華社領袖參加了這次遊行。

今年的班森賀春節大遊行在18大道 舉行。遊行隊伍首先在18大道交66街的路口集結，參加遊行的嘉賓發表了農曆龍年新年致詞後，大約11時30分，遊行正式開始，在舞龍隊和鑼鼓隊的帶領下，遊行方隊載歌載舞，沿著18大道從66街行進到84街結束，遊行吸引了眾多行人駐足觀看，大聲喝采。

今年市警總局大力支持班森賀龍年迎新春大遊行，派出了騎警擔任遊行先導，由市警總局警察樂隊和紐約亞裔警務協會(NYPD Asian Jade Society)分別擔任遊行的第一和第二方陣。為班森賀春節大遊行擔任安全保衛工作的一直是市警62分局的警員，局長劉志強(Eddie Lau)稱讚了該分局警員為保障遊行順利進行所付出的努力。

華社服務中心負責人羅添福說，這是該中心第八年舉行春節大遊行，其目的在於宣揚和傳承中華文化，既讓各族裔了解春節在中華文化中的重要性，也讓華裔後代把文化傳統一代代傳承下去。羅添福說，今年是龍年，他祝願大家人旺財旺，華社更加繁榮興盛。

華社服務中心執行總裁伍燕珊說，春節大遊行是班森賀和布碌崙其他華社一年一度的大事，今年的參與機構多於往年，達到了40多家，最難得的是市警總局鼎力相助，給遊行增光添彩。她們從去年11月就開始籌備這次大遊行，聯繫了很多人和團體，功夫不負有心人，而且天公作美，遊行成功舉行。