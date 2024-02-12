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佛光山龍年迎新 民眾歡喜吃素宴

記者高雲兒╱紐約報導
佛光山紐約道場11日舉辦了新春美食廣場暨文化表演活動。(記者高雲兒╱攝影)
佛光山紐約道場11日舉辦了新春美食廣場暨文化表演活動。(記者高雲兒╱攝影)

佛光山紐約道場11日舉辦了新春美食廣場暨文化表演活動，吸引了眾多社區民眾參與，場面熱鬧歡樂。

作為佛光山每年的傳統活動之一，今年的新春美食廣場以「素食文化饗宴」為主題，提供了包括素蚵仔煎、鹹湯圓、炸豆腐等台式素食，以及馬來風味的椰漿飯和日式餐點等20幾道美食。與往年不同的是，今年現場有佛光女童軍以手機套用軟件協助點餐，使點餐更加方便迅速，給活動增添了現代化的氣息。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，今年是龍年，象徵著吉祥和吃苦耐勞，也注重傳承。她指出，很多活動都是由第二代華人帶著第三代參與，傳承華人刻苦耐勞的精神和慈悲三好的理念。

佛光山紐約道場住持覺麟法師表示，當天許多表演和服務也由青年人和兒童組織進行，給下一代提供了一個展現的平台。她表示，今年的活動非常熱鬧，大年初一就有2000參加，11日當天也有近千人參加，令人欣喜。她將星雲大師新年祝福「雲水自在，歡樂吉祥」送給大家，希望大家新年從新開始，找到人生方向，「心」要裝進更多好的東西。

新春文化表演由佛光幼童軍的詩詞和歌唱表演揭開序幕，隨後是紐約佛光啦啦隊帶來的集體舞，以及李宣欣和蕭珊珊帶來的人間音緣合唱「山水秒路」等表演。

出席此活動的市議員黃敏儀表示，自己從小在這個社區長大，現在不但居住在這個社區，並且擔任議員，很高興在新春之際來到佛光山與社區民眾一起慶祝春節。與佛光山一樣，作為華裔議員，她也希望能帶動和鼓勵下一代繼續努力前進。

從左到右：佛光山紐約道場住持覺麟法師、市議員黃敏儀、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧...
從左到右：佛光山紐約道場住持覺麟法師、市議員黃敏儀、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧。(記者高雲兒／攝影)
佛光山紐約道場於11日舉辦了盛大的新春美食廣場暨文化表演活動，吸引了眾多社區民眾...
佛光山紐約道場於11日舉辦了盛大的新春美食廣場暨文化表演活動，吸引了眾多社區民眾參與，場面熱鬧歡樂。(記者高雲兒／攝影)

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