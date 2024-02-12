我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

福建商會換屆慶功宴 市長親臨祝賀

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約市長亞當斯(Eric Adams)及眾多其他社區僑領等親臨現場祝賀。(美國福建商會提供)
紐約市長亞當斯(Eric Adams)及眾多其他社區僑領等親臨現場祝賀。(美國福建商會提供)

繼慶賀美中建交45周年慶祝活動，美國福建商會日前舉辦換屆選舉及慶功晚宴，迎來新一屆的領導團隊，林河當選第八屆會長，倪舉淩受邀擔任商會監事會主席兼首席顧問，紐約市亞當斯(Eric Adams)及眾多其他社區僑領等親臨現場祝賀。

林河表示，感謝現任會長林慈飛及全體商會成員的信任和支持令自己當選新一任的會長，無比榮幸的同時也感到責任重大，將盡心盡力為美國福建商會服務，商會也將在3月舉行就職典禮及會慶。此外，商會將更名為「美國福建總商會」，以紐約為根基，利用100多萬福建鄉親遍布全美各州的優勢，積極發展各州的福建分會，促進商會成員之間的交流與合作，並為商會和會員們創造更多的生意機會和價值。

他還說，商會也將致力起到橋梁作用，增進美中兩國之間的了解，縮小文化差異，促進經濟合作，加強不同文化之間的溝通，推動雙方的合作與交流， 商會也將成立商會監事會和顧問團，並邀請美國企業家聯豐集團董事長倪舉淩擔任監事會主席兼首席顧問。

倪舉淩表示，美國福建總商會團結而強大，將以監事會主席兼首席顧問的身分全力協助和支持會長林河，並將緊密協作，確保商會的決策和戰略制定符合會員的共同利益。

紐約市長亞當斯、市警總局社區事務部主管林貴安、現任會長林慈飛、社區人士郭良棋、鄭德良、郭紹銓、郭爾強、鄭坤進、林立光、張少豐、林孔銀等出席了此次活動。

繼慶賀美中建交45周年慶祝活動，美國福建商會日前舉辦換屆選舉及慶功晚宴。(美國福...
繼慶賀美中建交45周年慶祝活動，美國福建商會日前舉辦換屆選舉及慶功晚宴。(美國福建商會提供)
美國福建商會日前舉辦換屆選舉及慶功晚宴，迎來新一屆的領導團隊，林河當選第八屆會長...
美國福建商會日前舉辦換屆選舉及慶功晚宴，迎來新一屆的領導團隊，林河當選第八屆會長，倪舉淩受邀擔任商會監事會主席兼首席顧問。(美國福建商會提供)

亞當斯 紐約市

上一則

佛光山龍年迎新 民眾歡喜吃素宴

下一則

法拉盛格鬥班結業 成員獲表彰

延伸閱讀

無證客主導犯罪增 警：「幽靈罪犯」難追蹤

無證客主導犯罪增 警：「幽靈罪犯」難追蹤
亞當斯宣布「連結華埠」計畫啟動 改造劉錦廣場

亞當斯宣布「連結華埠」計畫啟動 改造劉錦廣場
面臨紐約市議會提告 亞當斯緊急宣布新建1500套補貼住房

面臨紐約市議會提告 亞當斯緊急宣布新建1500套補貼住房
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣