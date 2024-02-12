福建商會換屆慶功宴 市長親臨祝賀

紐約市長亞當斯(Eric Adams)及眾多其他社區僑領等親臨現場祝賀。(美國福建商會提供)

繼慶賀美中建交45周年慶祝活動，美國福建商會日前舉辦換屆選舉及慶功晚宴，迎來新一屆的領導團隊，林河當選第八屆會長，倪舉淩受邀擔任商會監事會主席兼首席顧問，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)及眾多其他社區僑領等親臨現場祝賀。

林河表示，感謝現任會長林慈飛及全體商會成員的信任和支持令自己當選新一任的會長，無比榮幸的同時也感到責任重大，將盡心盡力為美國福建商會服務，商會也將在3月舉行就職典禮及會慶。此外，商會將更名為「美國福建總商會」，以紐約為根基，利用100多萬福建鄉親遍布全美各州的優勢，積極發展各州的福建分會，促進商會成員之間的交流與合作，並為商會和會員們創造更多的生意機會和價值。

他還說，商會也將致力起到橋梁作用，增進美中兩國之間的了解，縮小文化差異，促進經濟合作，加強不同文化之間的溝通，推動雙方的合作與交流， 商會也將成立商會監事會和顧問團，並邀請美國企業家聯豐集團董事長倪舉淩擔任監事會主席兼首席顧問。

倪舉淩表示，美國福建總商會團結而強大，將以監事會主席兼首席顧問的身分全力協助和支持會長林河，並將緊密協作，確保商會的決策和戰略制定符合會員的共同利益。