風暴再襲紐約或降雪釀災 州長示警

一場新的風暴即將在周一晚間抵達紐約市，並持續到周二，預計將帶來降雪、大風和洪水等惡劣天氣，圖為紐約此前的下雪天。(記者范航瑜╱攝影)

一場新的風暴在即將周一(12日)晚間抵達紐約市 ，並持續到13日(周二)，預計將帶來降雪、大風和洪水等惡劣天氣。州長霍楚 (Kathy Hochul)敦促所有紐約市民做好安全防護準備，迎接風暴天氣。

「當紐約人準備慶祝超級碗周日(Super Bowl Sunday)時，我們正在追蹤一場即將抵達的風暴。該風暴將在本周初影響紐約州大部分地區，」霍楚表示。「我已指示州府各部門做好準備迎接風暴。我也希望所有民眾做好相關準備，時刻關注天氣和旅行安全信息。」

紐約市和長島 地區可能會迎來一至三吋的積雪，以及每小時40哩的大風。尤其是在12日晚間和13日凌晨的風暴高潮期間，局部沿海地區可能將出現洪水。霍楚敦促紐約市民關注當地地區的天氣預報，並為潛在的交通危險和停電做好準備。

對於紐約市、長島地區、州府地區、中哈德遜河谷地區(Mid-Hudson)與州內南部地區(Southern Tier)，降水將先以降雨的形式開始，並在11日晚間逐漸轉為雪。降雪量預計在13日早晨達到峰值，並將持續到當日晚上。沿海地區的陣風將從12日清晨開始並持續到下午，最高可高達每小時40哩，

中哈德遜河谷地區可能會迎來六至八吋的積雪。下中哈德遜河谷地區(lower Mid-Hudson)的部分地區預計將迎來多達12吋的積雪，州府和州內南部等地區可能出現4至6吋的積雪。

冬季風暴觀察(Winter Storm Watches)目前已在州內部分地區發布。隨著風暴不斷發展，州府將會發布更多警告。紐約市民可訪問alert.ny.gov註冊訂閱NY Alert緊急警報免費服務。完整的天氣警報和預報列表，可訪問國家氣象局網站：alerts.weather.gov。