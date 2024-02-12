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「春之聲」中國新年音樂會 林肯中心登場

記者范航瑜╱紐約報導
開場曲目「春節序曲」拉開了整場音樂會的序幕，帶領觀眾感受陝北的風情。(記者范航瑜／攝影)
開場曲目「春節序曲」拉開了整場音樂會的序幕，帶領觀眾感受陝北的風情。(記者范航瑜／攝影)

第五屆「春之聲」中國新年音樂會11日在紐約林肯中心爵士樂中心玫瑰劇場舉行。這場音樂會由巴德音樂學院美中音樂研習院聯手中國中央音樂學院主辦，精選了一系列當代華人作曲家的新作。這些作品靈感來源於中國各地的音樂傳統和民俗，其中超過半數的曲目是首次在美國演出。

開場曲目「春節序曲」拉開了整場音樂會的序幕，帶領觀眾感受陝北的風情。隨後，觀眾通過葉小綱的「廣東音樂組曲」領略了嶺南風光，張玹的「丟丟丟丟銅仔」則帶領大家一游寶島台灣。上半場的最後一曲笛子協奏曲「陌上花開」，展現了春暖花開、生機勃勃的民俗風情。

下半場，「第六二胡狂想曲」和李昕艷為郭雅志量身定做的嗩吶協奏曲「神奇的土地」為世界首演，贏得了現場觀眾的陣陣掌聲。音樂會的終曲王丹紅的「山水歡歌」為觀眾送上了誠摯的新春節日祝福。

闞朵朵(Kendall Griffith)是巴德音樂學院的琵琶專修學生。自14歲首次被琵琶迷住後，她便開啟了與這門樂器的學習之旅。今年是她首次參加春之聲新年音樂會。「能夠在這樣的平台上展示琵琶，讓更多人瞭解這一傳統樂器，並證明外國人同樣能夠精通中國音樂，是一件非常令人興奮的事情，」闞朵朵說。

「第六二胡狂想曲」由中央音樂學院博士研究生章海玥演奏。她去年年底剛榮獲中國音樂金鐘獎二胡比賽的首獎。她的表演不僅限於二胡的演奏，還融入了腳踏節奏的配合。「觀眾的熱情超乎想像，給予我們熱烈的掌聲和支持」章海玥說。

中央音樂學院黨委書記于紅梅表示，經過三年的間斷，今年再次選派青年教師和優秀學生來美，展現了中國民族音樂的傳承和發展。于紅梅說：「春之聲音樂會用音樂搭建了連接世界與中國、美國與中國的友誼橋梁。」

本屆「春之聲」不僅為觀眾呈現了精彩演出，還特別設置了中國傳統樂器演示和互動環節。觀眾近距離體驗了不同樂器，並與青年演奏家進行了交流。

音樂會開場前。投影在音樂廳的牆壁上呈現出龍的形狀。(記者范航瑜／攝影)
音樂會開場前。投影在音樂廳的牆壁上呈現出龍的形狀。(記者范航瑜／攝影)
上半場的最後一曲笛子協奏曲「陌上花開」，展現了春暖花開、生機勃勃的民俗風情。(記...
上半場的最後一曲笛子協奏曲「陌上花開」，展現了春暖花開、生機勃勃的民俗風情。(記者范航瑜╱攝影)
指揮蔡金冬為觀眾介紹「丟丟丟丟銅仔」。創作人台灣作曲家張玹也親臨了現場。(記者范...
指揮蔡金冬為觀眾介紹「丟丟丟丟銅仔」。創作人台灣作曲家張玹也親臨了現場。(記者范航瑜／攝影)

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