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華埠新春炮竹文化節 百萬鞭炮齊鳴

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠迎新春，百萬響鞭炮齊鳴。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠迎新春，百萬響鞭炮齊鳴。(記者劉梓祁╱攝影)

美國繁榮華埠總會於10日大年初一，於曼哈頓華埠羅斯福公園(SDR Park)舉行第26屆「紐約新春炮竹文化節」，以百萬響鞭炮齊鳴象徵「驅邪避禍、迎接新春」，吸引數千人齊聚一堂；除了代表中華傳統的鞭炮聲，現場還安排有高空舞獅表演，旨在展現華人文化的傳統與魅力，並促進多元文化的交流與理解。

在華埠，自2000年開始舉辦的新春炮竹文化節，已被視為最具代表性的春節慶祝活動之一，並有大量民選官員共同參與。繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，由於2024年為寓意幸運、力量和吉祥的龍年，活動上除了有百萬響的鞭炮外，還有多條長度、外觀不同的祥龍繞行四周，其中一條為金色燦龍，象徵著華人社區在新一年裡迎來好運和繁榮。

在震耳欲聾的鞭炮聲之外，蔡李佛醒獅團亦帶來高空舞獅表演，在25呎的高桿上展現平衡和技巧，令圍觀的數千位民眾連連給予掌聲和歡呼。另外，活動現場還有舞蹈和歌唱表演，以及包括華埠商業改進區等機構所設立的攤位，向到場觀眾派發春節食品或裝飾物。

到場官員中，州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，在民選官員和社區的共同爭取下，紐約州將農曆新年列為公校假期，不僅代表著亞裔群體是全社會不可分割的一部分，更是對亞裔文化的肯定和尊重，令更多新一代有機會在春節期間親臨社區、感受傳統文化。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)則使用中文說，龍年象徵著勇氣、智慧和力量，希望在新的一年裡社區能夠發揮龍的精神，攜手共同克服不同挑戰，自己也將繼續為社區爭取更多的權益和福祉，如經濟適用房和稅務減免等方面。

當日同時到場的還有州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、市議員利華娜(Carlina Rivera)、市警五分局局長陳韜、市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉和中國駐紐約總領館副總領事吳曉明等人。

華埠迎新春，百萬響鞭炮齊鳴。(記者劉梓祁／攝影)。
華埠迎新春，百萬響鞭炮齊鳴。(記者劉梓祁／攝影)。
華埠炮竹文化節引千人到場，不乏有人爬欄圍觀。(記者劉梓祁／攝影)。
華埠炮竹文化節引千人到場，不乏有人爬欄圍觀。(記者劉梓祁／攝影)。
華埠新春炮竹文化節，吸引數千人觀賞。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠新春炮竹文化節，吸引數千人觀賞。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠 亞裔 眾議員

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