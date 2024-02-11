華埠新春炮竹文化節 百萬鞭炮齊鳴

華埠迎新春，百萬響鞭炮齊鳴。(記者劉梓祁╱攝影)

美國繁榮華埠 總會於10日大年初一，於曼哈頓華埠羅斯福公園(SDR Park)舉行第26屆「紐約新春炮竹文化節」，以百萬響鞭炮齊鳴象徵「驅邪避禍、迎接新春」，吸引數千人齊聚一堂；除了代表中華傳統的鞭炮聲，現場還安排有高空舞獅表演，旨在展現華人文化的傳統與魅力，並促進多元文化的交流與理解。

在華埠，自2000年開始舉辦的新春炮竹文化節，已被視為最具代表性的春節慶祝活動之一，並有大量民選官員共同參與。繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，由於2024年為寓意幸運、力量和吉祥的龍年，活動上除了有百萬響的鞭炮外，還有多條長度、外觀不同的祥龍繞行四周，其中一條為金色燦龍，象徵著華人社區在新一年裡迎來好運和繁榮。

在震耳欲聾的鞭炮聲之外，蔡李佛醒獅團亦帶來高空舞獅表演，在25呎的高桿上展現平衡和技巧，令圍觀的數千位民眾連連給予掌聲和歡呼。另外，活動現場還有舞蹈和歌唱表演，以及包括華埠商業改進區等機構所設立的攤位，向到場觀眾派發春節食品或裝飾物。

到場官員中，州眾議員 李榮恩(Grace Lee)表示，在民選官員和社區的共同爭取下，紐約州將農曆新年列為公校假期，不僅代表著亞裔 群體是全社會不可分割的一部分，更是對亞裔文化的肯定和尊重，令更多新一代有機會在春節期間親臨社區、感受傳統文化。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)則使用中文說，龍年象徵著勇氣、智慧和力量，希望在新的一年裡社區能夠發揮龍的精神，攜手共同克服不同挑戰，自己也將繼續為社區爭取更多的權益和福祉，如經濟適用房和稅務減免等方面。