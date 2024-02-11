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中華公所新春團拜 經文處同賀

記者劉梓祁╱紐約報導
中華公所於10日舉辦新春團拜活動，經文處到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)
中華公所於10日舉辦新春團拜活動，經文處到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約中華公於10日大年初一，在曼哈頓華埠舉辦「僑界慶祝甲辰年春節聯歡大會」，旨在促進僑界團結、傳承中華文化；作為延續多年的新春團拜活動，不僅駐紐約台北經濟文化辦事處到場參與，還有眾多民選官員和僑團代表齊聚，共同向社區致以新年祝福。

作為紐約最早成立的華人社區組織之一，中華公所自成立起便秉承著推廣中華文化、服務社區、促進僑界團結的宗旨。在龍年到來之際，公所主席曾偉康在團拜會中致詞表示，於大年初一舉辦慶典是百年來不變的傳統之一，且對於本年的規模和街頭的人流的恢復如常感到興奮，希望社區在新的一年繼續安定繁榮、克服困難。

經文處處長李光章也發言說，當天活動不僅代表了傳統的延續，也寓意著新一年順利開啟，在祝福社區之餘，也希望美台關係愈來愈緊密。他強調，台灣在2024的總統大選中，向全球展示了台灣的民主韌性和價值，證明其是最好民主合作夥伴，新的一年也將持續深化與美方的合作，並加強與每位夥伴的交流。

市主計長蘭德(Brad Lander)也出席並表示，在過去一年全球民主的進步中，台灣向世界展現了公平選舉的良好範例，其所帶來的啟發不僅對紐約市有益，也對全國各地的民主運動起到鼓舞作用。

當日，中華公所屬下的紐約台山寧陽會館、美東聯成公所、紐約安良工商總會、紐約協勝公會、紐約中華總商會、紐約洪門致公堂和中國國民黨駐美東支部等僑團均出席同賀。

此外，州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和市長亞當斯(Eric Adams)代表，以及國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Christopher Marte)等人也到場並頒發表彰。

中華公所春節慶典，經文處到場同賀。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所春節慶典，經文處到場同賀。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所春節慶典，千人駐足圍觀。(記者劉梓祁╱攝影)
中華公所春節慶典，千人駐足圍觀。(記者劉梓祁╱攝影)

眾議員 華埠 亞當斯

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