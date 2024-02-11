台灣會館鄉親 金龍報喜迎新年

台灣會館10日舉辦金龍報喜迎新春活動，現場座無虛席。(台灣會館提供)

位於皇后區法拉盛 的紐約台灣會館，10日舉辦金龍報喜迎新春活動，與鄉親們一同辭舊迎新，現場帶來了精彩表演、美味可口的年節美食以及各種適合不同年齡層參與的手工藝活動，吸引大批參與民眾，座無虛席。

迎春活動以祥獅獻瑞儀式拉開帷幕，舞動祥獅，為新的一年注入祝福。會館的義工則領銜演出各類新年賀歲表演，王惠津快樂合唱團、莊富美舞團分別帶來「快樂台灣年」及「保庇」，舞蹈老師曾桂芳帶領現場觀眾一起舞動新年，三太子的加持亦為新年增添了熱鬧氣氛。

現場還設寫春聯、龍年DIY手做、有獎徵答、品嘗年節美食等特色攤位。書法老師蕭忠正、紀慶華、及孟憲麒現場揮毫，為民眾帶來一年的好運和幸福，許多家庭也一起製作花燈、剪紙、和皮影戲偶等獨一無二的新年飾品。

台灣會館理事長蘇春槐表示，成立於1986年的台灣會館，是海外台灣人的家，也是讓美國主流社會認識台灣的橋梁，在過去的一年，會館一直致力為社區帶來更多的文化和社交活動，以促進友誼、加強交流，並營造共融的氛圍，感謝民眾及各界的支持，期望在新年攜手努力，共同創造更美好的明天。