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台灣會館鄉親 金龍報喜迎新年

記者鄭怡嫣╱紐約報導
台灣會館10日舉辦金龍報喜迎新春活動，現場座無虛席。(台灣會館提供)
台灣會館10日舉辦金龍報喜迎新春活動，現場座無虛席。(台灣會館提供)

位於皇后區法拉盛的紐約台灣會館，10日舉辦金龍報喜迎新春活動，與鄉親們一同辭舊迎新，現場帶來了精彩表演、美味可口的年節美食以及各種適合不同年齡層參與的手工藝活動，吸引大批參與民眾，座無虛席。

迎春活動以祥獅獻瑞儀式拉開帷幕，舞動祥獅，為新的一年注入祝福。會館的義工則領銜演出各類新年賀歲表演，王惠津快樂合唱團、莊富美舞團分別帶來「快樂台灣年」及「保庇」，舞蹈老師曾桂芳帶領現場觀眾一起舞動新年，三太子的加持亦為新年增添了熱鬧氣氛。

現場還設寫春聯、龍年DIY手做、有獎徵答、品嘗年節美食等特色攤位。書法老師蕭忠正、紀慶華、及孟憲麒現場揮毫，為民眾帶來一年的好運和幸福，許多家庭也一起製作花燈、剪紙、和皮影戲偶等獨一無二的新年飾品。

台灣會館理事長蘇春槐表示，成立於1986年的台灣會館，是海外台灣人的家，也是讓美國主流社會認識台灣的橋梁，在過去的一年，會館一直致力為社區帶來更多的文化和社交活動，以促進友誼、加強交流，並營造共融的氛圍，感謝民眾及各界的支持，期望在新年攜手努力，共同創造更美好的明天。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約華僑文教中心主任陳永豐、州眾議員金兑錫、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、市議員黃敏儀、皇后區高等法院法官林凱倫、台灣會館副理事長及紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉等均出席。

現場還設寫春聯、龍年DIY手做、有獎徵答、品嘗年節美食等特色攤位，吸引大批參與民...
現場還設寫春聯、龍年DIY手做、有獎徵答、品嘗年節美食等特色攤位，吸引大批參與民眾。(記者鄭怡嫣╱攝影)
現場還設寫春聯、龍年DIY手做、有獎徵答、品嘗年節美食等特色攤位。(記者鄭怡嫣 ...
現場還設寫春聯、龍年DIY手做、有獎徵答、品嘗年節美食等特色攤位。(記者鄭怡嫣 ╱攝影)
台灣會館10日舉辦金龍報喜迎新春活動，現場座無虛席。(台灣會館提供)
台灣會館10日舉辦金龍報喜迎新春活動，現場座無虛席。(台灣會館提供)
台灣會館10日舉辦金龍報喜迎新春活動，向鄉親們拜年。(記者鄭怡嫣╱攝影)
台灣會館10日舉辦金龍報喜迎新春活動，向鄉親們拜年。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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