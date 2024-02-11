劉醇逸辦新春慶典 匯聚美食與表演

州參議員劉醇逸與各民代一起「切乳豬、賀新春」，祝福社區在新的一年裡蓬勃發展。(記者邢易霖╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸，9日晚間在皇后區法拉盛 高中舉辦龍年新春慶典，與民眾共慶佳節。活動上不僅有各國美食，還有精彩的文藝節目以及抽獎活動，促進社區團結和多元文化的發展。

劉醇逸在會上表示，多年經過民選官員和社區的共同爭取，大年初一成為紐約公校假期，能夠提高主流社會對亞裔 的文化理解和認同，未來還要繼續透過教育和文化交流，促進各族裔團結融合、增強社區的凝聚力。

當晚的活動除了有華裔團體演出，他也邀請其他亞洲國家的文藝團體交流，包括傳統的韓國和菲律賓音樂演出，中國舞蹈、小提琴獨奏，以及跆拳道表演等。他說，「這些節目深化民眾對亞洲民俗文化的認識，展現亞洲文化的多樣性和藝術魅力。」

市教育總監班克斯(David Banks)也親臨現場與民眾慶賀佳節，他表示，所有孩子都應該理解亞裔社群在美國歷史上的重要性，增強他們對於農曆新年的文化認同感，並將這一認識融入教育體系。

活動現場劉醇逸與各民代一起「切乳豬、賀新春」，祝福社區在新的一年裡蓬勃發展。州眾議員 金兌錫(Ron Kim)、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、李榮恩(Grace Lee)，民事法官江伊敏(Evelyn Gong)以及社區領袖及機構代表等與會。