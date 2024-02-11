華埠新春慶典，遊人手拿冷煙花玩樂。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 作為紐約市歷史最悠久的華人 社區，在每個重要節日到來時，都會奉上最具傳統風格的慶典活動和文化表演，吸引大量市民到場感受濃厚節慶氛圍；在農曆新年拉開序幕之際，華埠迎來歡慶高潮，10日大年初一的春節活動接連舉辦、街道人潮洶湧，已能用「萬人空巷」形容。 春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影) 春節大年初一，多家庭前往華埠遊玩。(記者劉梓祁／攝影)

從當日凌晨開始，華埠的新春慶典便已然啟動，各支舞獅隊伍紛紛走上街頭，伴隨鼓聲拜訪和祝福每一商店、餐廳和社團。為了多場活動順利舉辦，市警(NYPD)從前一晚便封鎖華埠大部分行車道，為初一的巨大人流創造娛樂空間。當日可見，勿街(Mott St.)、披露街(Pell St.)和羅斯福公園(SDR Park)等路段和區域，已是人頭攢動、熱鬧非凡的景象。 春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)

在聚集了數萬遊客和居民的道路上，人們紛紛擰開禮炮，令華埠成為彩紙的海洋。另外，還有人手拿冷煙花或戴著傳統唐裝，與沿街來自不同地區的市民一同慶祝農曆新年。

春節大年初一，華埠萬人空巷。(記者劉梓祁╱攝影) 春節大年初一，民眾擠滿華埠街頭。(記者劉梓祁／攝影)

來自布碌崙(布魯克林)的迪亞茲(Gabriel Diaz)表示，雖是第一次參加華埠的新年慶典，但已被充滿熱情和文化的氛圍吸引，因從來沒有見過如此規模的表演和人群，一同慶祝新年。

居住在曼哈頓並帶孩子到場的懷特(Connor White)則說，華埠新年慶典早已成為市內最著名的開放活動之一，充滿了東方傳統文化的精髓，因此樂於和家人在此時前往華人社區，感受舞獅、燈籠和美食等特色。當天不僅有許多街頭小販售賣零食、禮炮和裝飾，華埠各餐館也是人滿為患。 春節大年初一，華埠萬人空巷。(記者劉梓祁／攝影) 春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)

粵菜餐館「明旺食堂」經理鐘煥明說，濃厚的節慶氣息也帶來了各地食客，不僅餐廳早早已需排隊等位，燒臘等菜式的出爐頻率和數量也較平時有大幅升高，可謂是多元文化促進和諧共榮的最佳事例。美麗華麵店的員工阿國也表示，春節雖是最繁忙的時刻之一，但看到不同背景的遊人前來品嘗傳統菜式，心中更多的是對自身文化的自豪。