我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

春節大年初一 華埠萬人空巷

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠新春慶典，遊人手拿冷煙花玩樂。(記者劉梓祁／攝影)
華埠新春慶典，遊人手拿冷煙花玩樂。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠作為紐約市歷史最悠久的華人社區，在每個重要節日到來時，都會奉上最具傳統風格的慶典活動和文化表演，吸引大量市民到場感受濃厚節慶氛圍；在農曆新年拉開序幕之際，華埠迎來歡慶高潮，10日大年初一的春節活動接連舉辦、街道人潮洶湧，已能用「萬人空巷」形容。

春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，多家庭前往華埠遊玩。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，多家庭前往華埠遊玩。(記者劉梓祁／攝影)

從當日凌晨開始，華埠的新春慶典便已然啟動，各支舞獅隊伍紛紛走上街頭，伴隨鼓聲拜訪和祝福每一商店、餐廳和社團。為了多場活動順利舉辦，市警(NYPD)從前一晚便封鎖華埠大部分行車道，為初一的巨大人流創造娛樂空間。當日可見，勿街(Mott St.)、披露街(Pell St.)和羅斯福公園(SDR Park)等路段和區域，已是人頭攢動、熱鬧非凡的景象。

春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)

在聚集了數萬遊客和居民的道路上，人們紛紛擰開禮炮，令華埠成為彩紙的海洋。另外，還有人手拿冷煙花或戴著傳統唐裝，與沿街來自不同地區的市民一同慶祝農曆新年。

春節大年初一，華埠萬人空巷。(記者劉梓祁╱攝影)
春節大年初一，華埠萬人空巷。(記者劉梓祁╱攝影)
春節大年初一，民眾擠滿華埠街頭。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，民眾擠滿華埠街頭。(記者劉梓祁／攝影)

來自布碌崙(布魯克林)的迪亞茲(Gabriel Diaz)表示，雖是第一次參加華埠的新年慶典，但已被充滿熱情和文化的氛圍吸引，因從來沒有見過如此規模的表演和人群，一同慶祝新年。

居住在曼哈頓並帶孩子到場的懷特(Connor White)則說，華埠新年慶典早已成為市內最著名的開放活動之一，充滿了東方傳統文化的精髓，因此樂於和家人在此時前往華人社區，感受舞獅、燈籠和美食等特色。當天不僅有許多街頭小販售賣零食、禮炮和裝飾，華埠各餐館也是人滿為患。

春節大年初一，華埠萬人空巷。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，華埠萬人空巷。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)
春節大年初一，華埠成為紙花海洋。(記者劉梓祁／攝影)

粵菜餐館「明旺食堂」經理鐘煥明說，濃厚的節慶氣息也帶來了各地食客，不僅餐廳早早已需排隊等位，燒臘等菜式的出爐頻率和數量也較平時有大幅升高，可謂是多元文化促進和諧共榮的最佳事例。美麗華麵店的員工阿國也表示，春節雖是最繁忙的時刻之一，但看到不同背景的遊人前來品嘗傳統菜式，心中更多的是對自身文化的自豪。

此外，社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)設計的「彩虹龍」也出現在街頭，意在對傳統的致敬和創新之餘，展現中華文化的豐富多彩和與時俱進。

心目華埠彩虹龍穿行街頭。(記者劉梓祁╱攝影)
心目華埠彩虹龍穿行街頭。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠 曼哈頓 華人

上一則

華埠新春炮竹文化節 百萬鞭炮齊鳴

下一則

法拉盛新年遊行萬人同樂 霍楚中文拜年

延伸閱讀

龍年金飾買氣強 象徵財富和好運 投資送禮兩相宜

龍年金飾買氣強 象徵財富和好運 投資送禮兩相宜
慶祝龍年春節 華人網紅設計師把美食穿上身

慶祝龍年春節 華人網紅設計師把美食穿上身
金山華埠停車位藏人生金句 意外驚喜

金山華埠停車位藏人生金句 意外驚喜
亞當斯宣布「連結華埠」計畫啟動 改造劉錦廣場

亞當斯宣布「連結華埠」計畫啟動 改造劉錦廣場

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空