辦年貨、團圓飯 法拉盛除夕歡騰 街道人潮湧動 餐館生意火爆

除夕夜餐館擠滿吃年夜飯的人潮。(記者邢易霖／攝影)

農曆新年的除夕夜，是華人 一家團聚、吃年夜飯的日子，9日除夕當天，皇后區法拉盛 有許多華人家庭選擇在各自喜愛的中餐廳共度這個特別的夜晚。餐廳裡燈光溫暖，笑語盈盈，隨處可見傳統的紅色裝飾和春節應景物品，節日氣氛濃厚。街道上人潮湧動，不少民眾拎著剛在超市買的魚、發財橘、鮮花等，準備趕回家過年。

許多餐廳特別為這個夜晚準備了豐富的年夜飯菜單，包括許多傳統佳肴，如魚、餃子 、年糕，以及其他象徵吉祥和團圓的食物。業者表示，希望通過豐富的菜品，讓海外的華人也能感受到家的溫暖，更讓外族裔了解農曆新年的歷史背景、吃年夜飯的含意，以及體驗中華文化的魅力。

法拉盛君豪大酒樓CEO曾女士表示，除夕夜該酒樓一年中最忙的日子，今年酒樓提供80多桌的年夜飯，讓民眾可以團聚、吃美食。她說：「只要顧客們開心，看到他們的笑臉，我也會感到非常滿足。」

農曆新年是華人重要傳統節日之一，曾女士說，許多華人特別珍惜這樣能夠聚集一堂的時刻；該酒樓也為了確保能夠應付除夕夜的用餐人潮，提前準備足夠的食材。

張先生帶著家人在一家北京風味的餐館用餐，他點了一隻「北京烤鴨」還有幾盤餃子，他激動地說：「在這裡能夠吃到如此地道的家鄉味，真是太感動了。雖然遠離家鄉，但這樣的氣氛讓我們感覺像是回到了家，有一種歸屬感」。

儘管人在海外，也不能忘了北方人的習俗傳統，每年必須吃餃子，帶來財富和好運。他還誇讚社區的餐飲業愈來愈強大，隨時可以吃到各地口味的家鄉菜，而且做的味道還非常正宗、價格實惠。

來自廣東的陳女士在酒樓與家人團聚吃年夜飯，她指了指桌上的烤豬蹄說，「過年要吃這道菜，猪蹄的意義是發財、做事情會順順利利。」他們還點了一條「清蒸魚」，代表年年有餘。