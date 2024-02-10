辦年貨、團圓飯 法拉盛除夕歡騰 街道人潮湧動 餐館生意火爆
農曆新年的除夕夜，是華人一家團聚、吃年夜飯的日子，9日除夕當天，皇后區法拉盛有許多華人家庭選擇在各自喜愛的中餐廳共度這個特別的夜晚。餐廳裡燈光溫暖，笑語盈盈，隨處可見傳統的紅色裝飾和春節應景物品，節日氣氛濃厚。街道上人潮湧動，不少民眾拎著剛在超市買的魚、發財橘、鮮花等，準備趕回家過年。
許多餐廳特別為這個夜晚準備了豐富的年夜飯菜單，包括許多傳統佳肴，如魚、餃子、年糕，以及其他象徵吉祥和團圓的食物。業者表示，希望通過豐富的菜品，讓海外的華人也能感受到家的溫暖，更讓外族裔了解農曆新年的歷史背景、吃年夜飯的含意，以及體驗中華文化的魅力。
法拉盛君豪大酒樓CEO曾女士表示，除夕夜該酒樓一年中最忙的日子，今年酒樓提供80多桌的年夜飯，讓民眾可以團聚、吃美食。她說：「只要顧客們開心，看到他們的笑臉，我也會感到非常滿足。」
農曆新年是華人重要傳統節日之一，曾女士說，許多華人特別珍惜這樣能夠聚集一堂的時刻；該酒樓也為了確保能夠應付除夕夜的用餐人潮，提前準備足夠的食材。
張先生帶著家人在一家北京風味的餐館用餐，他點了一隻「北京烤鴨」還有幾盤餃子，他激動地說：「在這裡能夠吃到如此地道的家鄉味，真是太感動了。雖然遠離家鄉，但這樣的氣氛讓我們感覺像是回到了家，有一種歸屬感」。
儘管人在海外，也不能忘了北方人的習俗傳統，每年必須吃餃子，帶來財富和好運。他還誇讚社區的餐飲業愈來愈強大，隨時可以吃到各地口味的家鄉菜，而且做的味道還非常正宗、價格實惠。
來自廣東的陳女士在酒樓與家人團聚吃年夜飯，她指了指桌上的烤豬蹄說，「過年要吃這道菜，猪蹄的意義是發財、做事情會順順利利。」他們還點了一條「清蒸魚」，代表年年有餘。
她表示，無論身在何方都不能忘本，年夜飯不僅僅是一頓飯，更是一年一度的家庭團聚，以及對過去一年的回顧和對未來的展望。她還說：「必須要宣揚我們的中華傳統文化，以及在這裡增強我們的文化自信，紅紅火火過大年，龍年行大運。」
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