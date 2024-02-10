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世報攜34華商 時報廣場賀年 即日起每晚9時整登1號大屏幕

紐約訊
世界日報攜手34家華裔企業，連續四天透過時報廣場1號大屏幕，與民眾一起喜迎龍年。(活動組／攝影)
世界日報攜手34家華裔企業，連續四天透過時報廣場1號大屏幕，與民眾一起喜迎龍年。(活動組／攝影)

春節是華人最重要的節日之一，世界日報攜手34家華裔企業，從年節前開始，連續四天透過時報廣場一號大屏幕，與民眾一起喜迎龍年。

紐約時報廣場一號樓One Times Square大屏幕是世界上最指標性的建築，也是每年時報廣場的跨年倒數的屏幕，屏幕總高度達280呎，人車流量每天高達50萬，是公認最具幸運象徵的廣告巨塔，各大企業品牌以登上時報廣場一號樓大屏幕為最高榮耀；世界日報榮幸連續第五年帶領眾華裔眾多優質企業品牌，攜手製作賀年廣告，與廣大的華人共慶幸福新歲，自2月8日(周四)起，一連四天晚上9時整，在時報廣場一號樓大屏幕向民眾祈求祥瑞、拜年致福。

由於此廣告巨塔象徵幸運與吉祥，與世報攜手的34家企業品牌，用心製作充滿喜悅的

賀年動畫影片，為觀眾呈現賞心悦目的視覺盛宴，共同集聚吉祥之氣，為龍年揭開美好

序幕。歡迎各位親身前往觀賞現場賀年氣氛，拍照留念感受華人之光的喜悅；或可安坐

家中享受眾家賀年動畫影片帶來的真摯祝願。影片連結：https://reurl.cc/rr0Yax。

世界日報攜手34家華裔企業，連續四天透過時報廣場1號大屏幕，與民眾一起喜迎龍年。...
世界日報攜手34家華裔企業，連續四天透過時報廣場1號大屏幕，與民眾一起喜迎龍年。(活動組／攝影)

時報廣場 華人 華裔

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