法拉盛重新分區改建住房 逾百套平價屋

白石道保齡球館地段8日獲重畫，未來將改建為住宅，新增100多套可負擔住房。(截自谷歌地圖)

紐約市 議會8日投票通過，將位於皇后區法拉盛 林登廣場(Linden Place )和白石高速公路( Whitestone Expressway)交叉口的一個地段，從M1-1區重新畫分為R7A區；該地段目前為白石道保齡球館(Whitestone Lanes bowling alley)，未來將改建為為住宅公寓，新增100多套可負擔住房。

該項目計畫新建415套住房，其中30%的住房必須為平均地區收入中位數80%或更低者提供，或是年收入低於11萬2000元的四口之家可負擔的；至少50%的可負擔住房必須為兩房或以上，以容納該地區不斷增長的家庭數量。

另外該項目也將包括200個停車位，位於法靈頓街(Farrington St.)和31路則將興建一個新的公共廣場，在白天向公眾開放，並由業主維護。

市議員黃敏儀表示，該項目不僅為急需住宅的法拉盛帶來了更多可負擔住房，而且還將使用工會勞動力，為社區帶來更多高薪的就業機會。

她說，長期以來該選區缺乏開放空地，通過土地重畫，除了住宅公寓，該地段也將新建一個公共廣場，標誌著法拉盛社區住房建設的重要里程碑。

除了市議會和市規畫委員會(City Planning Commission)的支持外，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也在去年10月有條件地批准該項目；理查茲表示，建設是唯一解決皇后區和整個紐約市的住房危機的方法，「法拉盛對可負擔住房的需求非常迫切，我們將和法拉盛社區一起，建設更多房屋。」