面臨市議會提告 亞當斯緊急宣布新建1500套補貼住房

面對市議會的起訴威脅，市長亞當斯緊急推出住房補助計畫以幫助「租房券」持有者盡快入住新屋。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)與市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Wasow Park)8日共同發起「可負擔住房服務」計畫(AHS)。該計畫旨在為持有「租房券」(CityFHEPS)的遊民 所居民提供1500套可負擔住房單元，首批1000套住房將會短時間內投入使用。亞當斯此舉是在執行市議會去年通過的擴大「租房券」補助法案的要求，但比原定要求的時間延遲了一個月。市議會8日同時通過了一項決議案，授權議長在市府拒執行立法的情況下，採取法律手段。

「租房券」政策指市府動用財政為一些無家可歸的家庭提供補助，為他們負擔絕大部分的租房成本。由於房源緊缺，目前紐約市內共有1萬600戶家庭有資格享受「租房券」補助，但仍未能找到住房。新計畫則授權市府將加大資助非營利機構購買或者長期租賃部分物業，以彌補新建項目不足的情況。

根據計畫內容，社會服務局將能夠通過縮短與非營利機構敲定合同所需的時間，提供首批1000套保障房。這1000套房將來自新上市的房屋和現有的閒置房屋，全部採用長期租賃的模式，「租房券」持有者可以「拎包入住」。而總體計畫中剩餘的500套房則計畫由與市府合作的非營利機構收購。

目前，社會服務局已經通過類似的模式為700戶無家可歸的家庭提供了住房補貼，還為150戶家庭提供了永久性住房。亞當斯表示，在建設不足的情況下，現在的手段被證明是有效的，而市府未來也會繼續推進保障性住房的新建計畫。

市議會去年5月通過法案，擴大「租房券」的適用範圍，但市府以會造成財政緊張為由一直拖延，甚至曾經動用市長否決權，但他的否決最終被市議會推翻，法案依舊生效，並要求市府在今年1月9日前付諸執行。

在市府第一次未能履約後，市議長歐德思(Adrienne Adams)警告，如果市府未在2月7日前執行，將不排除起訴市府。市議員阿亞拉(Diana Ayala)則提出決議案，授權議長代表議會採取法律行動。這條決議案在8日的市議會全體會議上獲得通過。