我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

面臨市議會提告 亞當斯緊急宣布新建1500套補貼住房

記者許君達／紐約報導
面對市議會的起訴威脅，市長亞當斯緊急推出住房補助計畫以幫助「租房券」持有者盡快入住新屋。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)
面對市議會的起訴威脅，市長亞當斯緊急推出住房補助計畫以幫助「租房券」持有者盡快入住新屋。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)與市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Wasow Park)8日共同發起「可負擔住房服務」計畫(AHS)。該計畫旨在為持有「租房券」(CityFHEPS)的遊民所居民提供1500套可負擔住房單元，首批1000套住房將會短時間內投入使用。亞當斯此舉是在執行市議會去年通過的擴大「租房券」補助法案的要求，但比原定要求的時間延遲了一個月。市議會8日同時通過了一項決議案，授權議長在市府拒執行立法的情況下，採取法律手段。

「租房券」政策指市府動用財政為一些無家可歸的家庭提供補助，為他們負擔絕大部分的租房成本。由於房源緊缺，目前紐約市內共有1萬600戶家庭有資格享受「租房券」補助，但仍未能找到住房。新計畫則授權市府將加大資助非營利機構購買或者長期租賃部分物業，以彌補新建項目不足的情況。

根據計畫內容，社會服務局將能夠通過縮短與非營利機構敲定合同所需的時間，提供首批1000套保障房。這1000套房將來自新上市的房屋和現有的閒置房屋，全部採用長期租賃的模式，「租房券」持有者可以「拎包入住」。而總體計畫中剩餘的500套房則計畫由與市府合作的非營利機構收購。

目前，社會服務局已經通過類似的模式為700戶無家可歸的家庭提供了住房補貼，還為150戶家庭提供了永久性住房。亞當斯表示，在建設不足的情況下，現在的手段被證明是有效的，而市府未來也會繼續推進保障性住房的新建計畫。

市議會去年5月通過法案，擴大「租房券」的適用範圍，但市府以會造成財政緊張為由一直拖延，甚至曾經動用市長否決權，但他的否決最終被市議會推翻，法案依舊生效，並要求市府在今年1月9日前付諸執行。

在市府第一次未能履約後，市議長歐德思(Adrienne Adams)警告，如果市府未在2月7日前執行，將不排除起訴市府。市議員阿亞拉(Diana Ayala)則提出決議案，授權議長代表議會採取法律行動。這條決議案在8日的市議會全體會議上獲得通過。

亞當斯 紐約市 遊民

上一則

大都會公園允撥10億 改善社區福利交通

下一則

法拉盛重新分區改建住房 逾百套平價屋

延伸閱讀

MTA計畫 最快6月中開徵堵車費

MTA計畫 最快6月中開徵堵車費
紐約市警嚴打無證攤販 去年開逾千張刑事罰單

紐約市警嚴打無證攤販 去年開逾千張刑事罰單
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多
紐約市長亞當斯「捐款門」 前警局同事坦承拉人頭

紐約市長亞當斯「捐款門」 前警局同事坦承拉人頭

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」