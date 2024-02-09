市房屋局賄賂案 引國會提案市府公開所有合同

市房屋局賄賂一案引起國會議員提案，要求市府披露所有合同，且不論金額大小。(本報檔案照)

紐約南區聯邦法院日前宣布，70名紐約市 房屋局(NYCHA)前任和現任雇員，涉嫌在政府住房維修工程招標時收受承包商賄賂遭起訴；為此國會近日提案，要求市府必須公開披露其與私人簽訂的所有合同，不論金額大小。

該提案由來自布朗士 的國會眾議員 托瑞斯(Ritchie Torres)提出，被視為對市房屋局賄賂時間的直接回應。起訴書顯示，所有涉嫌受賄的雇員均曾在住房需要維修或保養時，從承包商處索取現金，否則不予授權或驗收施工。檢察官表示，被指控員工通常收到合同價值10%至20%的回扣，此案共計涉及超過200萬元賄賂款。

作為交換，被告違規給予私人承包商無需招標的「微額購買」合同，其價值均不超過1萬元。根據現行法律，房屋局無需公開報告此類小額金額的採購信息，但托瑞斯認為，正是這種透明度的缺口，讓腐敗在這個公共住房機構中滋生。

托瑞斯說，自己曾在公共住房中長大，深知其在無競標合同中長期缺乏監管的問題嚴重，容易令此漏洞成為「欺詐、腐敗和濫用的溫床」。2019年，時任市議員的他曾要求對房屋局的微額購買合同的透明度設立嚴格要求。

他還說，少數的賄賂案件可以被解釋為異常情況，但70起賄賂案件，影響到近三分之一的公共住房，則代表了管理和監督系統的失敗，以及腐敗文化的肆意滋生。市房屋局發言人布蘭卡喬(Barbara Brancaccio)則表示，當局「已經對其採購流程進行了實質性的改革」，且自2021年以來「微購買支出減少了近50%」。

布蘭卡喬亦強調，雖然微購買合同允許雇員快速、靈活地應對緊急情況，但日前的賄賂醜聞表明，全過程需要更多的監督。副本顯示，托瑞斯的提案將特別指示聯邦住房和城市發展部，要求其強制全國每一個公共住房機構披露所有私人外包合同的信息。

根據提案文本，擬要求披露的信息包括合同日期、提供商品和服務內容等，以及索取合同的機構官員和執行合同的供應商身分。