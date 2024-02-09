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懷念 世報創刊印務部主任 杜浩銘先生

紐約訊
杜浩銘先生。(家屬提供)
杜浩銘先生。(家屬提供)

時任世界日報創刊首任印務部主任杜浩銘先生，於1月23日在紐約逝世，享年93歲。世界日報員工俱感不捨，感謝他參與世界日報創刊奠基與發展的付出與貢獻。

如今成為北美華人生活不或缺的主要精神食糧，世界日報在1976年2月在紐約與舊金山同步創刊，杜浩銘與十多人同仁，隨台灣聯合報業創辦人王惕吾先生，於當年1月23日到達紐約，開始籌辦世界日報。在不到一個月後，世界日報即能出刊，編採與印刷同仁功不可沒。

杜浩銘先生1932年10月4目，出生於中國浙江省杭州市，1949年移至台灣，專業於新聞媒體印務編輯；台灣當時是百業待興，求才若渴，杜浩銘是各方文化報業爭聘的對象。他曾服務於公論報、青年戰士報，中國時報及聯合報，並在民族晚報擔任編輯，直到王惕吾親自挑選一批出自聯合報的印務編排專才高手，赴紐約創刊世界日報，在當時社長兼總編輯馬克任與總經理李厚維領軍下，披荊斬棘，克服萬難，穩定前進，為今日世界日報領先地位奠下厚實基礎。

杜浩銘同時是終身國民黨員，關心局勢。他在工作時任勞任怨，平和待人，以公司為家，嬴得上下同仁普遍的尊敬，一直盡患忠職守，奉獻到2000年退休。瞭解杜浩銘的人都稱讚他是長官的好部屬、家中好先生、女兒的好父親，孫輩的好爺爺。

杜浩銘選擇在1月23日去逝，正值他當年來美的49周年，雖然不得不走，令人不勝噓呼，親人友好與昔日部舊都永遠懷念他，並於2月4日在法拉盛追思祭奠後安葬。

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