我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

大都會公園允撥10億 改善社區福利交通

記者邢易霖 / 紐約報導
大都會公園團隊代表和鳳凰草甸計畫代表與會發言，共同討論項目計畫發展。(記者邢易霖 / 攝影)
大都會公園團隊代表和鳳凰草甸計畫代表與會發言，共同討論項目計畫發展。(記者邢易霖 / 攝影)

大都會公園(Metropolitan Park)代表與皇后區社區領袖，近日於皇后區宣布，將提供10億元改善社區福利與交通，該項目將作為改造花旗球場(Citi Field)50畝空地計畫改造的一部分。

大都會棒球隊幕僚長Michael Sullivan表示，經過三年與皇后區民眾和民代對話，了解應確保花旗球場周邊社區的利益，承諾投資超過10億元，用於改善社區福利和交通；該投資項目也將為當地帶來超過1.5萬個工作崗位。

根據項目內容，3.2億元將用於建設、營運和維護約25畝的新公共開放空間；1.63億元用於社區影響信託基金，為非營利組織提供資助，包括移民法律援助、戒毒和心理健康服務、糧食短缺、 維護和改善法拉盛附近的公園綠地、無證客援助以及擴大青少年計畫等；1.5億元建設皇后區美食廣場(Taste of Queens)；4.8億元用於改善交通基礎設施，包括改善地鐵7號線皇后區威利點(Mets-Willets Point)出入口、增加無障礙設施；2500萬元用於青少年和老年人的醫療保健，包括在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)建立健康診所、在可樂娜(Corona)建立青少年和老年人活動中心；以及在法拉盛建造戒毒和心理健康服務基礎設施等。

北美洲台灣商會聯合總會副秘書長許家誠表示，該計畫將為法拉盛和皇后區帶來利益，特別是在提供醫療資金及增加餐飲業就業機會等。

美國猴嶼同鄉會會長鄭日貴則說，他居在法拉盛多年，肯定該計畫可促進皇后區經濟，但也可能加劇犯罪與交通問題，需強化治安。

皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)當晚舉辦里民大會，鼓勵民眾提出問題，大都會公園團隊代表和鳳凰草甸計畫代表與會發言，共同討論項目發展。

大都會棒球隊幕僚長Michael Sullivan說明，大都會公園將斥資10億元...
大都會棒球隊幕僚長Michael Sullivan說明，大都會公園將斥資10億元，改善社區福利與交通。(記者邢易霖 / 攝影)
皇后區州參議員拉莫斯當晚舉辦里民大會，鼓勵民眾提問。(記者邢易霖 / 攝影)
皇后區州參議員拉莫斯當晚舉辦里民大會，鼓勵民眾提問。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區 法拉盛 大都會

上一則

懷念 世報創刊印務部主任 杜浩銘先生

下一則

面臨市議會提告 亞當斯緊急宣布新建1500套補貼住房

延伸閱讀

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
「百康仁德」集團農曆新年晚會 逾700人同慶

「百康仁德」集團農曆新年晚會 逾700人同慶
寫龍字迎龍年 上海同鄉會社區親子樂

寫龍字迎龍年 上海同鄉會社區親子樂
法拉盛快速路及停車場 整建竣工

法拉盛快速路及停車場 整建竣工

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」