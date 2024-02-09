大都會公園允撥10億 改善社區福利交通

大都會公園團隊代表和鳳凰草甸計畫代表與會發言，共同討論項目計畫發展。(記者邢易霖 / 攝影)

大都會 公園(Metropolitan Park)代表與皇后區 社區領袖，近日於皇后區宣布，將提供10億元改善社區福利與交通，該項目將作為改造花旗球場(Citi Field)50畝空地計畫改造的一部分。

大都會棒球隊幕僚長Michael Sullivan表示，經過三年與皇后區民眾和民代對話，了解應確保花旗球場周邊社區的利益，承諾投資超過10億元，用於改善社區福利和交通；該投資項目也將為當地帶來超過1.5萬個工作崗位。

根據項目內容，3.2億元將用於建設、營運和維護約25畝的新公共開放空間；1.63億元用於社區影響信託基金，為非營利組織提供資助，包括移民法律援助、戒毒和心理健康服務、糧食短缺、 維護和改善法拉盛 附近的公園綠地、無證客援助以及擴大青少年計畫等；1.5億元建設皇后區美食廣場(Taste of Queens)；4.8億元用於改善交通基礎設施，包括改善地鐵7號線皇后區威利點(Mets-Willets Point)出入口、增加無障礙設施；2500萬元用於青少年和老年人的醫療保健，包括在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)建立健康診所、在可樂娜(Corona)建立青少年和老年人活動中心；以及在法拉盛建造戒毒和心理健康服務基礎設施等。

北美洲台灣商會聯合總會副秘書長許家誠表示，該計畫將為法拉盛和皇后區帶來利益，特別是在提供醫療資金及增加餐飲業就業機會等。

美國猴嶼同鄉會會長鄭日貴則說，他居在法拉盛多年，肯定該計畫可促進皇后區經濟，但也可能加劇犯罪與交通問題，需強化治安。