我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

華裔警佐斜槓青年 身兼數職服務社區

記者邢易霖 / 紐約報導
華裔斜槓青年孔頌邦，身兼數職致力服務社區。(記者邢易霖 / 攝影)
華裔斜槓青年孔頌邦，身兼數職致力服務社區。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區貝塞(Bayside)長大的華裔警佐孔頌邦，自小懷抱著為社會作出貢獻的夢想，立志幫助那些最需要援助的人。他的熱忱和堅定毅力不僅讓他成為一名急診醫生，更使他進一步成為了一名警佐。在警署，他同時擔任消防志工與緊急醫療服務(EMS)人員的角色，過著忙碌卻精采的斜槓人生。

孔頌邦從小就對警員、消防員和急救人員相當尊敬，認為這些為社區服務的人才是真正的英雄。他決心加入這行列，期望能在緊要關頭伸出援手，幫助社區那些遇到困難的人。於是孔頌邦選擇成為一名輔警，並在長島的大頸(Great Neck)地區擔任消防志願者和緊急醫療服務人員。

同時，孔頌邦也是長島北岸大學醫院(North Shore University Hospital)猶太醫療中心的急診醫生，這也是他出生的醫院。他說「能夠在出生的醫院工作，感覺就像生命的一個完整循環，這是一種非常了不起的感覺。」他認為，警察和醫生之間有很多相似之處，都是在人們危急時刻挺身而出，儘管工作繁忙，但他通過時間管理，白天在醫院工作，晚上和周末參與社區巡邏。

孔頌邦的第一次巡邏任務是應對一起家庭糾紛，當事家庭講粵語，他利用自己的翻譯能力，跨越語言障礙並解決問題，這讓他感到滿足。他還負責指導小隊進行巡邏，協助保護各宗教場所，並參與城市大型活動；他曾在2020年參與曼哈頓華埠的春節遊行活動。他說，「只有經過不斷的實踐和體驗，才能迅速成長，更好的回饋社區。」

此外，孔頌邦的父母非常支持他的工作，最初他們不知道兒子加入了警察學院，但當他穿著制服回家時，他們為他感到驕傲自豪。他說，要成為一名出色的警佐，需要深刻理解社區並對工作充滿熱情。在新年將至之際，他提醒大家在外出探親訪友時要特別注意安全，警惕小偷，並妥善保管個人物品。

自2015年3月起至今，孔頌邦已為社區服務了接近2500小時的時間。

長島 華埠 皇后區

上一則

反對華埠遊民所 社區百人再示威

下一則

33歲華男法拉盛街頭昏迷不治 親友求援

延伸閱讀

天普市龍年慶典 展現多元魅力

天普市龍年慶典 展現多元魅力
紐約社區銀行股價急反彈 擬出售部分資產 降商用不動產曝險

紐約社區銀行股價急反彈 擬出售部分資產 降商用不動產曝險
這個新英格蘭海濱小鎮 為何是「最幸福的退休之地」？

這個新英格蘭海濱小鎮 為何是「最幸福的退休之地」？
紐約社區銀行一周蒸發45億 財長葉倫擔心這件事

紐約社區銀行一周蒸發45億 財長葉倫擔心這件事

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21
有民眾在地鐵上使用Apple Vision Pro，並把真實操作畫面公布(取自TikTok @nikiasmolina)

配戴Vision Pro搭地鐵 男子行為引發熱烈討論

2024-02-05 16:44

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他