華裔警佐斜槓青年 身兼數職服務社區

華裔斜槓青年孔頌邦，身兼數職致力服務社區。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區 貝塞(Bayside)長大的華裔警佐孔頌邦，自小懷抱著為社會作出貢獻的夢想，立志幫助那些最需要援助的人。他的熱忱和堅定毅力不僅讓他成為一名急診醫生，更使他進一步成為了一名警佐。在警署，他同時擔任消防志工與緊急醫療服務(EMS)人員的角色，過著忙碌卻精采的斜槓人生。

孔頌邦從小就對警員、消防員和急救人員相當尊敬，認為這些為社區服務的人才是真正的英雄。他決心加入這行列，期望能在緊要關頭伸出援手，幫助社區那些遇到困難的人。於是孔頌邦選擇成為一名輔警，並在長島 的大頸(Great Neck)地區擔任消防志願者和緊急醫療服務人員。

同時，孔頌邦也是長島北岸大學醫院(North Shore University Hospital)猶太醫療中心的急診醫生，這也是他出生的醫院。他說「能夠在出生的醫院工作，感覺就像生命的一個完整循環，這是一種非常了不起的感覺。」他認為，警察和醫生之間有很多相似之處，都是在人們危急時刻挺身而出，儘管工作繁忙，但他通過時間管理，白天在醫院工作，晚上和周末參與社區巡邏。

孔頌邦的第一次巡邏任務是應對一起家庭糾紛，當事家庭講粵語，他利用自己的翻譯能力，跨越語言障礙並解決問題，這讓他感到滿足。他還負責指導小隊進行巡邏，協助保護各宗教場所，並參與城市大型活動；他曾在2020年參與曼哈頓華埠 的春節遊行活動。他說，「只有經過不斷的實踐和體驗，才能迅速成長，更好的回饋社區。」

此外，孔頌邦的父母非常支持他的工作，最初他們不知道兒子加入了警察學院，但當他穿著制服回家時，他們為他感到驕傲自豪。他說，要成為一名出色的警佐，需要深刻理解社區並對工作充滿熱情。在新年將至之際，他提醒大家在外出探親訪友時要特別注意安全，警惕小偷，並妥善保管個人物品。

自2015年3月起至今，孔頌邦已為社區服務了接近2500小時的時間。