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市警嚴打無證攤販 去年開逾千張刑事罰單

記者范航瑜／紐約報導
市警在去年針對無證攤販開出上千張刑事罰單，為疫情前六倍。(本報檔案照)
市警在去年針對無證攤販開出上千張刑事罰單，為疫情前六倍。(本報檔案照)

紐約市警(NYPD)去年向街頭攤販發出了1244張刑事罰單，幾乎是疫情前的六倍，光是曼哈頓華埠的五分局就開出了50張罰單。有市議員正在推進新提案，要求取消對攤販的刑事處罰。

前市長白思豪(Bill de Blasio)於2021年將街頭小販的執法權從市警轉交給市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)。該部門向來採取「教育優先」的方式，但這樣的執法方式使得不少商家和市民都抱怨攤販已經「無法無天」。去年4月，市長亞當斯又將這項任務轉交給了市清潔局(DSNY)。

清潔局採取「先警告」的方式，僅開具民事罰單。接管攤販執法以來，該局共開出了1518張民事罰單。相比之下，紐約市警甚至還多開出400張，共1922張。

儘管市府有意將攤販問題交給文職人員解決，但這並未阻止紐約市警持續開具刑事罰單；據了解，去年的1244張刑事罰單中，有1033張，約82%罰單為「無證銷售」，而無證攤販通常被視為社區犯罪、垃圾成堆和其他「生活品質」問題的源頭。

據統計，時報廣場所在的14分局去年開出了364張刑事罰單，位居首位，幾乎是第二名18分局的兩倍。曼哈頓華埠的五分局情況也不容樂觀，共開出了50張罰單。與此相比，法拉盛的109分局僅開出三張。

根據紐約市的許可證制度，非退伍軍人商品和食品攤販的數量分別限制在853個和5100個，因此獲得許可證非常困難。目前，有近1萬2000人正在許可證等待名單上。該制度已經數十年未有更改。

對於攤販而言，被送往刑事法庭意味著包括移民和住房等方面的連帶問題。為此，市議員克里斯南(Shekar Krishnan)提出一系列的新攤販提案(vending bills)，要求取消對攤販的刑事處罰。該提案於去年12月在市議會的監督聽證會上提出。

當地居民將犯罪、垃圾成堆和其他「生活品質」問題都歸咎於攤販。(記者范航瑜／攝影)
當地居民將犯罪、垃圾成堆和其他「生活品質」問題都歸咎於攤販。(記者范航瑜／攝影)

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