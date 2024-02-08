紐約市議會慶農曆年 多族裔學童舞獅

市議員莊文怡(左)、李琳達(中)和黃敏儀(右)聯合主辦市議會農曆新年慶祝晚會。(記者許君達╱攝影)

紐約市議會7日晚間在市政廳內舉辦晚會，慶祝農曆新年，來自來自亞裔 社區的數百民眾與機構代表參與。

晚會由市議會的亞裔議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)和莊文怡聯合主辦，市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、舒曼琳(Lynn Schulman)、曼寧(Julie Menin)、利華娜(Carlina Rivera)和克里斯南(Shekar Krishnan)到場支持。

黃敏儀表示，農曆新年在亞洲有千年的歷史，對亞裔來說是最重要的節慶。而即將到來的龍年對於包括華人在內的亞裔社區又有格外的吉祥意涵，因為龍象徵著力量和正直。李琳達介紹，在本屆市議會的51席中，共有七名亞裔議員，充分體現了亞裔在紐約人口中不可或缺的地位。

晚會開場，布碌崙 (布魯克林)的PS-94小學舞獅團帶來了兒童版的舞獅及武術表演，參演的學童來自各個族裔，充分體現了紐約的文化多元性。此後，來自華裔和韓裔 的文化團體也分別奉上了古琴表演、韓國傳統舞蹈以及中華傳統歌舞表演。