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紐約市議會慶農曆年 多族裔學童舞獅

記者許君達╱紐約報導
市議員莊文怡(左)、李琳達(中)和黃敏儀(右)聯合主辦市議會農曆新年慶祝晚會。(記者許君達╱攝影)
市議員莊文怡(左)、李琳達(中)和黃敏儀(右)聯合主辦市議會農曆新年慶祝晚會。(記者許君達╱攝影)

紐約市議會7日晚間在市政廳內舉辦晚會，慶祝農曆新年，來自來自亞裔社區的數百民眾與機構代表參與。

晚會由市議會的亞裔議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)和莊文怡聯合主辦，市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、舒曼琳(Lynn Schulman)、曼寧(Julie Menin)、利華娜(Carlina Rivera)和克里斯南(Shekar Krishnan)到場支持。

黃敏儀表示，農曆新年在亞洲有千年的歷史，對亞裔來說是最重要的節慶。而即將到來的龍年對於包括華人在內的亞裔社區又有格外的吉祥意涵，因為龍象徵著力量和正直。李琳達介紹，在本屆市議會的51席中，共有七名亞裔議員，充分體現了亞裔在紐約人口中不可或缺的地位。

晚會開場，布碌崙(布魯克林)的PS-94小學舞獅團帶來了兒童版的舞獅及武術表演，參演的學童來自各個族裔，充分體現了紐約的文化多元性。此後，來自華裔和韓裔的文化團體也分別奉上了古琴表演、韓國傳統舞蹈以及中華傳統歌舞表演。

除演出外，聯合主辦晚會的三名市議員，分別為三個在上一年度社區服務工作上有突出貢獻的團體和個人頒發了嘉獎狀。獲獎的市警62分局局長劉志強表示，警察的工作不僅有打擊犯罪，更有義務與社區緊密合作，更好地服務社會。

莊文怡為市警62分局局長劉志強頒發嘉獎狀。(記者許君達／攝影)
莊文怡為市警62分局局長劉志強頒發嘉獎狀。(記者許君達／攝影)
來自各族裔的布碌崙小學生表演中華傳統武術。(記者許君達╱攝影)
來自各族裔的布碌崙小學生表演中華傳統武術。(記者許君達╱攝影)
紐約梅庵琴社帶來古琴表演。(記者許君達／攝影)
紐約梅庵琴社帶來古琴表演。(記者許君達／攝影)
韓裔團體表演韓式傳統鼓舞。(記者許君達／攝影)
韓裔團體表演韓式傳統鼓舞。(記者許君達／攝影)
晚會現場幾乎座無虛席。(記者許君達／攝影)
晚會現場幾乎座無虛席。(記者許君達／攝影)

亞裔 韓裔 布碌崙

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