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「思念」燈謎大賽 可抽頂級鍋具

紐約訊
由思念食品及世界日報聯合主辦的「思念燈謎大賽」活動已經展開，民眾可掃描圖中二維碼參與。(主辦方提供)
由思念食品及世界日報聯合主辦的「思念燈謎大賽」活動已經展開，民眾可掃描圖中二維碼參與。(主辦方提供)

思念食品及世界日報聯合主辦的2024「第33屆迎新春燈謎會」，已在世界新聞網展開，今年的活動將以「紅白積分賽」的方式進行，民眾選擇支持的隊伍，以答題方式為隊伍累積分數，填寫燈謎問卷即可參加抽獎，獎品包括鍋具和現金禮卡等，活動將持續至28日(周三)。

猜燈謎是春節元宵期間華人最愛的傳統民俗活動之一，世界日報活動組與思念食品攜手舉辦的網路猜燈謎活動已經邁入第33年，成為華人社區慶祝春節的經典活動之一，今年新春期間，特別設計了40道燈謎題目，包括單字、成語、日常用品及地名等，並根據難易度分成四個版本，邀請民眾在世界新聞網線上參與作答。

參與線上問卷並獲得滿分者即可參加抽獎，頭獎是由思念食品贊助的Staub頂級鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)贊助的炊大皇三層蒸鍋二名(市價$70)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名15元現金禮卡作為幸運獎，以及配合今年紅白概念由華人生活館(HuarenStore.com)加碼贊助的特別獎RAZORRI多功能料理鍋(市價$190)，特別獎將做為大賽最終獲勝方的額外獎項。

得獎名單將於3月8日在世界新聞網活動頻道公布。活動詳情請掃描文中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電(718)746-8889分機213。

掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)
掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)

思念食品 世界新聞網 華人

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