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2024祥龍獻瑞 華康會史島迎新春

記者胡聲橋／紐約報導
華康會在史島舉辦「2024祥龍獻瑞迎新春」活動。(華康會提供)
華康會在史島舉辦「2024祥龍獻瑞迎新春」活動。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會(華康會)近日聯合州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)和市議員卡爾(David Carr)，日前在史島舉辦了「2024祥龍獻瑞迎新春」活動，吸引了眾多各族裔民眾參與。

慶祝活動在史島新港高中(New Dorp High School)舉行。華康會會長陳麗娜在致辭中表示，龍年寓意著「龍馬精神」，一切都是好的開始，希望活動能為社區帶來新的希望和歡樂。

出席活動的譚杜喜、卡爾，以及史島區長佛塞拉(Vito Fossella)、國會眾議員馬麗奧(Nicole Malliotakis)的代表，也都致辭祝福民眾新春快樂。

卡爾表示，農曆新年是華人最重要的傳統節日之一，去年他首次參與活動時，看到了史島華裔與其他族裔參加活動的盛況，決定今年再來和大家一起慶祝農曆新年。

節目表演環節包括由喜悅之家老人活動中心帶來的「龍的傳人」、雲樂藝術學校的爵士舞蹈表演，以及華夏中文學校的說唱表演等。觀眾們還欣賞到了旗袍秀、舞蹈、功夫、獨唱等各類文藝節目表演。舞獅表演與財神爺上台拜年為整場活動增添了喜慶氛圍。現場還有包餃子、猜燈謎、手工製作、派送新年禮物等活動。

眾議員 華人 布碌崙

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