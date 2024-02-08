「百康仁德」集團農曆新年晚會 逾700人同慶

紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團「百康仁德」近日在法拉盛舉辦農曆新年慶祝晚會。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市綜合性、多專科華人 醫生集團「百康仁德」近日在皇后區法拉盛 舉辦農曆新年慶祝晚會，逾700醫生、健保業者、社區及非營利合作夥伴等共襄盛舉。

曾成功創辦CITYMD、「百康仁德」集團首席執行官樸俊(Richard Park)在接受本報採訪時介紹，他小時候在法拉盛長大，同一棟樓中的30多位孩子都陸陸續續搬走，他是最後搬走的家庭。但20多年後，他又回到社區，回饋社區、照顧其中的成員。「百康仁德」也旨在照顧紐約市每一角落，為全市的華人和亞裔 提供服務。

樸俊說，仁德醫生集團(Rendr)與百康醫療集團(Excelsior)在合併後，成為最大華人的醫療集團之一，如今有200多名亞裔醫生，在布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、皇后區、史泰登島及納蘇郡(Nassau County)已有逾百個診所，並在過去幾年服務了100多萬名病患，「絕大部分病患都是出生在國外的華人新移民，有的人一天打兩份工，而我們的醫生能和他們溝通無誤，最知道他們的需求」。

樸俊表示，此前在2021年，紅藍卡及白卡醫療補助服務中心(CMS)的星級質量評級中，百康仁德得到了4.5分的平均得分，今年也會將重點繼續放在提升醫療服務的品質和效率上，首先加強診所的基礎設施，而後在收集大數據作出分析後，幫助表現落後的診所提升服務品質與質素。