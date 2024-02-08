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寫龍字迎龍年 上海同鄉會社區親子樂

記者邢易霖／紐約報導
迎新春，美國上海同鄉會在法拉盛圖書館舉辦社區親子活動。(記者邢易霖／攝影)
迎新春，美國上海同鄉會在法拉盛圖書館舉辦社區親子活動。(記者邢易霖／攝影)

美國上海同鄉會於近日在皇后區法拉盛圖書館，舉辦2024喜迎農曆春節社區親子活動。活動中不僅播放講述龍的傳奇故事和十二生肖的視頻，孩子們還在毛筆書法家的指導下，書寫龍字和繪製龍的形象，迎接龍年祈福，吸引眾多孩童身著中華傳統服飾參與。

上海同鄉會會長瀋珺表示，為了讓在美華裔第二代深入了解中華文化、傳承龍的精神，精心準備了這場文化活動。她稱，許多孩子是第一次接觸毛筆書法，孩子們在書畫家的指導下，嘗試使用毛筆書寫龍字，表現出極大的熱情和積極性。

活動中不僅有書寫龍字的比賽，還有畫家張淙講解和展示如何精確繪製龍的每個部分。孩子們也積極參與，用畫筆繪龍，為龍塗上豐富多彩的顏色。她說，「這次活動讓孩子們在龍年來臨之際，深刻體會到龍的魅力和豐富的文化內涵。」

活動即將結束時，許多家長也請求書畫家贈送墨寶。有一位家長表示，在中華文化中，龍年被視為非常吉祥和重要的一年。龍是中國十二生肖中唯一的神話生物，象徵著力量、勇氣、好運和皇室。龍年通常與新的開始、繁榮和成功聯繫在一起，希望能夠藉此機會獲得好運和成功。

該名家長也提到，應該讓孩子從小學習中華傳統文化、了解文化根源，增強對自己身分的認同感。

書法 法拉盛 皇后區

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