中領館春節招待會 黃屏：強化美中關係

晚會節目包括琵琶獨奏「龍船」、木偶戲「貴妃醉酒」、芭蕾舞「天鵝舞」以及貴州苗族服裝秀「在那哈」。(記者范航瑜／攝影)

中國駐紐約總領事館於5日舉辦「2024年春節招待會」，總領事黃屏在招待會上表示，新的一年將積極增加美中客運直航航班、優化簽證 申請流程，加強兩國來往促進美中關係。會上百餘位來自政界與文藝界的人士，以及對美中關係長期作出貢獻的各界代表聚集共同慶祝。

黃屏在致辭中指出，去年是美中關係發展關鍵的一年，在全球動蕩變革的大背景下，兩國元首在舊金山 的會晤為兩國關係指明了方向。他提到，2024年將積極推進增加美中客運直航航班、優化簽證申請流程，旨在通過友好交往為美中關係發展注入新活力。

黃屏說，他對美中關係在龍年的發展抱有更多期待；「美中關係的發展離不開兩國各界有識之士的積極參與和共同努力。希望在新的一年裡，大家繼續發揮橋梁紐帶作用，堅持做美中友好的維護者和促進者，不斷為美中關係的穩定發展貢獻力量，」

美中關係全國委員會(NCUSCR)會長歐倫斯(Stephen A. Orlins)用中文發表了致辭，提到美中關係在去年經歷了一些挑戰，隨著農曆新年到來，需要借助龍的勇氣和力量，繼續努力改善美中關係，帶來和平、繁榮和活力。

美國外交政策全國委員會理事會成員謝弗(Jeffrey R. Shafer)將美中關係比喻為街頭籃球賽。他描述：「比賽中可能會有輕微的推搡，這是街頭籃球的常態。但是，雙方都應當清楚並牢記界限和規則所在，我們不期望兩國關係永遠完美無缺，但關鍵在於有效地遏制衝突。」