我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

中領館春節招待會 黃屏：強化美中關係

記者范航瑜／紐約報導
晚會節目包括琵琶獨奏「龍船」、木偶戲「貴妃醉酒」、芭蕾舞「天鵝舞」以及貴州苗族服裝秀「在那哈」。(記者范航瑜／攝影)
晚會節目包括琵琶獨奏「龍船」、木偶戲「貴妃醉酒」、芭蕾舞「天鵝舞」以及貴州苗族服裝秀「在那哈」。(記者范航瑜／攝影)

中國駐紐約總領事館於5日舉辦「2024年春節招待會」，總領事黃屏在招待會上表示，新的一年將積極增加美中客運直航航班、優化簽證申請流程，加強兩國來往促進美中關係。會上百餘位來自政界與文藝界的人士，以及對美中關係長期作出貢獻的各界代表聚集共同慶祝。

黃屏在致辭中指出，去年是美中關係發展關鍵的一年，在全球動蕩變革的大背景下，兩國元首在舊金山的會晤為兩國關係指明了方向。他提到，2024年將積極推進增加美中客運直航航班、優化簽證申請流程，旨在通過友好交往為美中關係發展注入新活力。

黃屏說，他對美中關係在龍年的發展抱有更多期待；「美中關係的發展離不開兩國各界有識之士的積極參與和共同努力。希望在新的一年裡，大家繼續發揮橋梁紐帶作用，堅持做美中友好的維護者和促進者，不斷為美中關係的穩定發展貢獻力量，」

美中關係全國委員會(NCUSCR)會長歐倫斯(Stephen A. Orlins)用中文發表了致辭，提到美中關係在去年經歷了一些挑戰，隨著農曆新年到來，需要借助龍的勇氣和力量，繼續努力改善美中關係，帶來和平、繁榮和活力。

美國外交政策全國委員會理事會成員謝弗(Jeffrey R. Shafer)將美中關係比喻為街頭籃球賽。他描述：「比賽中可能會有輕微的推搡，這是街頭籃球的常態。但是，雙方都應當清楚並牢記界限和規則所在，我們不期望兩國關係永遠完美無缺，但關鍵在於有效地遏制衝突。」

活動上還展示了來自中國各省市的地方特色。浙江省展示了非遺文化「米塑」，山西晉中推薦了濃縮當地民俗風貌的喬家大院，寧夏賀蘭山帶來的紅酒則讓來賓體驗了「葡萄美酒夜光杯」的塞外風情。晚會節目包括琵琶獨奏「龍船」、木偶戲「貴妃醉酒」、芭蕾舞「天鵝舞」以及貴州苗族服裝秀「在那哈」。

歐倫斯用中文說，新的一年需要借助龍的勇氣和力量，繼續努力改善美中關係。(記者范航...
歐倫斯用中文說，新的一年需要借助龍的勇氣和力量，繼續努力改善美中關係。(記者范航瑜／攝影)
謝弗表示，不期望美中關係永遠完美無缺，但關鍵在於有效地遏制衝突。(記者范航瑜／攝...
謝弗表示，不期望美中關係永遠完美無缺，但關鍵在於有效地遏制衝突。(記者范航瑜／攝影)
黃屏說，新的一年將積極增加美中客運直航航班、優化簽證申請流程，加強兩國來往促進美...
黃屏說，新的一年將積極增加美中客運直航航班、優化簽證申請流程，加強兩國來往促進美中關係。(記者范航瑜／攝影)
浙江省展示了非遺文化「米塑」。(記者范航瑜／攝影)
浙江省展示了非遺文化「米塑」。(記者范航瑜／攝影)

簽證 舊金山

上一則

華青王涵紐約絕食 籲關注「徐州鐵鍊女」悲慘遭遇

下一則

華埠金龍揭幕 喜迎農曆新年

延伸閱讀

中領館慶新春 僑學界700人歡聚

中領館慶新春 僑學界700人歡聚
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
福建同鄉會新春團拜 中領館、民選官員祝賀

福建同鄉會新春團拜 中領館、民選官員祝賀
紐約台山僑胞婦女會 協助中領館派發「春節包」

紐約台山僑胞婦女會 協助中領館派發「春節包」

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21
布碌崙華婦日前在格蘭街麵包店買食物給遊民，卻遭對方搶劫。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約布碌崙華女好心幫買麵包 反遭遊民搶背包

2024-01-31 11:17

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多