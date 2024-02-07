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劉錦廣場重建 意見徵集將啟動

記者張心／紐約報導
曼哈頓華埠劉錦廣場翻修預計2029年竣工，市府本月底開始為期18個月的公共意見收集。(記者張心／攝影)
曼哈頓華埠劉錦廣場翻修預計2029年竣工，市府本月底開始為期18個月的公共意見收集。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠劉錦廣場(Kimlau Square)重建項目獲市府撥款支持，負責該項目的市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)近日對本報表示，預計將於2029年竣工，本月底開始為期18個月的公共意見收集；華埠社區人士對此持觀望態度。

市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷、市經濟發展局規畫部執行副總裁孫慧君(Jennifer Sun)在聯合採訪中表示，市府此次投資共計4450萬元，全部用於劉錦廣場的重新設計和翻修。此前，州府擴大「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)共計對華埠投入1150萬元，其中劉錦廣場項目獲得500萬元、柏路(Park Row)分配400萬元、華埠牌樓可得250萬元。

孫慧君表示，劉錦廣場重建獲得市長亞當斯(Eric Adams)的重視，擔心州府的資金可能不夠，所以加投4450萬元，希望創新由華埠通往布碌崙(布魯克林)大橋的公共空間；孫慧君說，該筆經費將不涉及柏路和華埠牌樓工程，對於柏路重開時間、牌樓的選址地點，並未給出確切的回覆，「市交通局將通過調研來進一步分析」。

她表示，這些議題將在2月底開始的公眾意見收集階段，開放民眾參與討論，之後還會和社區委員會、一般民眾等，進行共計18個月的磋商，繼而開始真正的規畫、設計與動工。

對於堵車費新規將於幾個月後生效，到時是否會對華埠交通和劉錦廣場項目有影響。對此劉雅婷回應，市交通局和大都會運輸署(MTA)合作密切，到時會根據情況來對華埠項目進行商議調整。

紐約東華協會創辦人、民主黨65AD區區領袖于金山認為，市府能夠重視華埠重建是好事，但是社區想看到項目「確切的時間表」，因為過去多年政府也是不斷提及類似項目，但是最終都沒有看到實在成果，「我們需要知道市府的底線在哪裡，而不是請社區討論後，政府拿回去商議又不批准再擱置，幾十年一晃過去了。」

大蘋果新移民服務中心負責人王鏑也持觀望態度，認為華埠主要由兩股勢力交織，「住在這裡的居民還有不住在這裡的利益相關方，對一件事情的立場很不一樣。如果社區內部有分歧，市府究竟會如何抉擇？這個我們還需要觀察。」

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