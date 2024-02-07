紐約市BQE改造8億元申請 聯邦拒絕

聯邦政府拒絕紐約市改造BQE三重懸臂路段而提出的8億元撥款申請。(取自市交通局)

紐約市 為重新設計和建造布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)三重懸臂(triple cantilever)路段，向聯邦政府 提出的8億元基礎設施撥款，但該項請求於月前遭到聯邦政府拒絕，BQE中心段(BQE Central)的改建工程恐怕再延。

據了解，聯邦公路管理局(FHWA)上個月拒絕了市交通局(DOT)提出的8億元撥款申請，市交通局沒有回答聯邦政府拒絕撥款的理由。

BQE修建項目預計於2027年底開工，並於2032年完工；市交通局的一位發言人表示，像BQE這樣的大工程，多次申請撥款是很常見的事情，撥款被拒不會影響項目的時間表，但代表布碌崙高地(Brooklyn Heights)的市議員萊斯勒(Lincoln Restler)說，該項目耗資數十億元，是紐約市有史以來規模最大、最複雜的基建項目之一，如果沒有聯邦資金，市府的計畫將無法實施。

建成於1940年代，BQE中心段的三重懸臂路段狀況近幾十年不斷惡化。2020年，由前市長白思豪(Bill de Blasio)召集的專家小組曾警告，懸臂路段最早可能在2026年就無法安全通行；市長亞當斯(Eric Adams)於2022年公布一系列針對大西洋大道(Atlantic Avenue)和桑德斯街(Sands St.)之間1.5哩長的BQE中心路段的「再設計」提案，其中包括0.4哩長的三重懸臂路段，這也是BQE唯一由市政府直接管理的部分。

計畫總計耗資約55億元，其中絕大部分的資金來自於2021年「兩黨基礎設施法」(2021 Bipartisan Infrastructure Law)授權的聯邦資金。按照計畫，三重懸臂路段將部分或全部重建，並用綠地覆蓋，綠地將把布碌崙高地和東河岸邊連接起來。

市政府還計畫把三重懸臂路段從目前的四車道拓寬成六車道，不過增加的車道將是路肩或高乘載車道(High Occupancy Vehicle Lane，簡稱HOV)，而不是傳統的車輛專用道。