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法拉盛快速路及停車場 整建竣工

記者鄭怡嫣／紐約報導
大法拉盛地段、1.2億元的快速路及停車成翻修項目宣布竣工。(州長辦公室提供)
大法拉盛地段、1.2億元的快速路及停車成翻修項目宣布竣工。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)6日宣布，大法拉盛地段、耗資1億2400萬元的范威克快速道路(Van Wyck Expressway)及周邊停車場翻修項目竣工，以為民眾帶來更好的交通出行體驗，並刺激當地旅遊及經濟的發展。

據了解，經過法拉盛的678號州際公路范威克快速道路沿線、位於大法拉盛地段皇后區57大道及長島鐵路之間的高架橋始建於20世紀60年代初，已遭受嚴重損壞。翻新工程於2020年底開始，工作人員更換了2200呎長的混凝土橋面及其他重要建築結構，大學點大道(College Point Blvd.)通向范威克快速道路北行路段的兩個南北方向的入口坡道，也更換了部分混凝土甲板，相關照明、路標、排水系統等亦更新換代。

此外，該高架橋正下方、可容納565輛車輛的停車場也進行了翻新，地面經銑刨及重新鋪設，還添加了新的路標及混凝土停車路緣，以供美國網球中心(The USTA Billie Jean King National Tennis Center)、花旗球場以及法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的遊客使用。

霍楚表示，范威克快速道路是紐約民眾往返甘迺迪機場的重要路線，對紐約市的經濟福祉至關重要。翻新工程將增強駕駛人員的出行體驗，改善交通流量，高架橋下方的停車場的翻新，也將改善前往皇后區部分大型景點的交通情況，刺激旅遊業並進一步促進當地的經濟。

法拉盛市議員黃敏儀表示，翻新工程的竣工將確保范威克快速道路這一路段，成為經過法拉盛市中心安全且重要的交通動脈，也將為每年前往法拉盛草原可樂娜公園數十萬人提供良好的出行體驗。州參議員劉醇逸則表示，頻繁使用的交通基礎設施需要不斷監控、維護和升級，感謝州長和州交通廳優先考慮法拉盛的高速公路和停車場。

法拉盛 皇后區 霍楚

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