華埠金龍揭幕，喜迎農曆新年。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)為慶祝龍年春節，6日在華埠信息亭前舉行金龍擺飾揭幕儀式，同時宣布以小商家為主的節慶促銷計畫，以吸引更多遊客造訪，體驗中華文化的豐富多彩。

在位於巴士打街(Baxter St.)和堅尼路(Canal St.)交口的信息亭，兩個高10呎、寬7呎的金龍擺飾揭幕，為社區增添節日氣氛，也為一系列春節活動拉開帷幕。商改區 行政總監陳作舟表示，龍年寓意吉祥，一對金龍擺飾不僅是傳統的象徵，也是吸引各地遊人前來的標誌，希望與全社會共享歡樂。

陳作舟說，本年春節活動將包括花車巡遊、傳統的舞龍舞獅表演、各種藝術工作坊和商家促銷活動。根據商改區，8日(周四)上午11時將有春節書法和剪紙工作坊在格林尼治街(Greenwich St.)107號舉行，而10日(周六)上午11時，則將有新年鞭炮盛典暨文化節在羅斯福公園(SDR Park)舉行。

此外，伴隨傳統舞龍舞獅的「超級星期六」(Super Saturday)將在17日(周六)全天於華埠進行，而農曆新年遊行及節慶，則將在25日(周日)下午1時啟動，活動現場將有攤位設於勿街(Mott St.)和茂比利街(Mulberry St.)之間。遊行期間，商改區還將向到場者派發多個小商家的消費折扣券。