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亞當斯「捐款門」 前警局同事坦承拉人頭

記者許君達／紐約報導
市長亞當斯的老同事因在亞當斯競選時進行「稻草人」募捐的不當行為而認罪。(記者許君達／攝影）
市長亞當斯的老同事因在亞當斯競選時進行「稻草人」募捐的不當行為而認罪。(記者許君達／攝影）

曾與市長亞當斯(Eric Adams)有過共事關係的退休警督蒙哥馬利(Dwayne Montgomery)5日在曼哈頓地方刑事法庭認罪，他因在2021年市長競選活動中幫助老同事亞當斯不當拉攏人頭、進行「稻草人」募捐而被控密謀向競選活動輸送捐款並隱瞞捐款來源。而亞當斯本人則並未被捲入這場官司。

起訴書顯示，蒙哥馬利在競選期間，使用不當手段拉攏其他無關人員向亞當斯進行小額募捐，以此方式撈取更多的匹配資金。

根據公開的信息，蒙哥馬利曾向曼哈頓地區檢察官辦公室承認，他在2020年8月14日向一位「稻草人」捐款者轉帳260元，該名「稻草人」隨後向亞當斯陣營也捐出了260元。

根據紐約市的公共配捐制度，在市長選舉中，用公共資金對小額捐款以八倍的比例進行配捐，最高配捐額度250元。這意味著，蒙哥馬利用自己的資金拉攏這名「稻草人」捐款後，亞當斯團隊就能獲得超過2000元的競選資金，而如果拉攏到的「稻草人」愈多，亞當斯獲得的資金就愈呈幾何式增長。

蒙哥馬利被判處500元罰金以及200小時社區服務，無需入監。他同時在認罪協議中承諾一年之內不參與任何選舉或募款活動。

據報導，蒙哥馬利在亞當斯還在市警總局任職時，便與他有過長時間的同事交情。他的律師里科(Anthony L. Ricco)表示，蒙哥馬利的確存在不當行為，但他並非有什麼惡劣企圖，也未尋求利益回報。

蒙哥馬利是去年7月被控的六名涉嫌為亞當斯提供「稻草人」募捐的被告之一，其中有兩人已認罪。亞當斯在該案中未被指控存在不當行為。

亞當斯在蒙哥馬利認罪後繼續為自己辯護稱他的團隊盡到了內部審查的義務。亞當斯表示，他在競選過程中專門聘請了合規律師幫助審查捐款，並已退回了數以萬計不合規的捐款。

亞當斯 曼哈頓 紐約市

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