亞美醫師協會慶新年 法拉盛「華麗晚會」展望未來

亞美醫師協會(CAIPA)與第一保健(healthfirst)在法拉盛舉辦「華麗晚會」。(主辦方提供)

亞美醫師協會(CAIPA)與第一保健(healthfirst)日前在法拉盛舉辦「華麗晚會」，旨在慶祝即將到來的農曆新年，更為了對過去一年辛苦付出的醫護人員表達感謝。

亞美醫師協會是一個擁有1800多家私營醫生診所的獨立協會，覆蓋70多個專科，目前為亞裔 社區的約50萬病人提供醫療服務和護理。首席運營官沈卉表示，今年是亞美醫師協會成立30周年，感激過去一年醫護人員和保險工作人員的辛勞付出，也感謝出席的民選官員，希望新的一年大家都能心情愉快，龍馬精神。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高表示，協會將在新的一年關注心理健康和糖尿病。他指出，疫情過後，許多華人 仍然深陷失望和挫敗的情緒中，容易患上心理疾病。因此，協會將持續舉辦講座和相關活動，幫助那些面臨心理問題或濫用藥物的人，避免悲劇發生。

劉季高表示，糖尿病也是華人社區關注的重點之一，因為糖尿病會引起一系列並發症，造成中風 等嚴重的後果。他說，將在新的一年重點推出糖尿病自我管理和教育支持項目(DSMES)，不但能預防或減少糖尿病並發症，提高生活質量，還能降低醫療費用。