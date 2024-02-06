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雷哥公園擬增庇護所 華人等200居民抗議

記者高雲兒／紐約報導
紐約市皇后區雷哥公園的居民舉辦抗議活動，約有200多人表達對將當地溫德姆花園酒店改建為單身男性庇護所的強烈反對。(臧東慧提供)
紐約市皇后區雷哥公園的居民舉辦抗議活動，約有200多人表達對將當地溫德姆花園酒店改建為單身男性庇護所的強烈反對。(臧東慧提供)

紐約市皇后區雷哥公園(Rego Park)的居民近日舉辦抗議活動，約有200多人表達對將當地溫德姆花園酒店改建為單身男性庇護所的反對，其中包括20多名華人，他們表示，如果這個庇護所得到批准，將對當地居民區產生「極大的負面影響。」

早在去年秋天，市社會服務局(DSS)就通知皇后區第六社區委員會，稱打算把位於雷哥公園93街61-18號的溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Hotel)改為庇護所，為100名單身男性提供住宿，並預計最快於下月開放；就在溫德姆花園酒店對面，市府也打算在雷哥公園的郵政局旁邊建設為一家庭提供住宿的過渡性庇護所，預計於明年開放。

社會服務局表示，這兩個庇護所將致力於幫助民眾盡可能快速地轉移到永久性住房，並不會讓他們無限期居住。

反對單身男性庇護所的200多名居民日前聚集雷哥公園，高舉寫有「我們說不」和「停止庇護所」的標語，並呼喊「不要更多的庇護所」的口號。他們指出，溫德姆花園酒店鄰近社區活動中心Lost Battalion Hall，並且與97街的216小學相隔幾個街區，與另一個庇護所的距離過於接近，不應該被批准。

抗議的華人居民王女士說，「他們如何保證這個庇護所裡沒有性犯罪者？考慮到附近這麼多的兒童保育場所，這實在不是一個建立庇護所的位置」。

住在附近的紐約市居民聯盟主席臧東慧說，如果這個庇護所按計畫建造，會毀了當地居民的社區和生活，「我去過很多庇護所，這個是離居民區最近的一個，絕對不應該被批准，必須被阻止」。

社會服務局此前表示，這不會是一個移民庇護所。負責該庇護所的負責人表示，市府將嚴格篩查所有男性，尤其是是否有毒品濫用習慣，也會篩查出通過欺騙試圖進入庇護所的人。皇后區第六社區委員會曾在最近的會議上表示，會和市府就此事討論，但他們沒有否決權。

紐約市皇后區雷哥公園的居民舉辦抗議活動，約有200多人表達對將當地溫德姆花園酒店...
紐約市皇后區雷哥公園的居民舉辦抗議活動，約有200多人表達對將當地溫德姆花園酒店改建為單身男性庇護所的強烈反對。(臧東慧提供)
其中20多名華人居民也參與其中，他們表示，如果這個庇護所得到批准，將對當地居民區...
其中20多名華人居民也參與其中，他們表示，如果這個庇護所得到批准，將對當地居民區產生極大的負面影響。(臧東慧提供)

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