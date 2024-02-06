我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

鄉親送暖 陳小紅車禍喪生 家屬獲近2萬善款

記者胡聲橋／紐約報導
斗山同鄉總會和華社愛心人士，為被撞身亡的陳小紅捐款近2萬元。(斗山同鄉總會提供)
斗山同鄉總會和華社愛心人士，為被撞身亡的陳小紅捐款近2萬元。(斗山同鄉總會提供)

布碌崙(布魯克林)戴克高地52歲華婦陳小紅被撞身亡後，美國斗山同鄉總會與社區其他愛心人士一道，牽頭為遇難鄉親發起捐款。斗山同鄉總會4日將籌集到的1萬8000多元善款，轉交給死者的丈夫趙偉成，助家人度過難關。

1月16日晚8時10分左右，陳小紅在貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave.)交13大道路口過馬路時，被一輛左轉的道奇皮卡(Dodge Ram)撞倒，送醫後傷重不治，留下尚在求學的14歲兒子和剛退休的丈夫。陳小紅生前曾是家裡主要經濟支柱，她的突然去世給父子倆帶來沉重打擊，生活陷入困境。

車禍第二天，美國斗山同鄉總會就牽頭發起了募款活動，得到該會鄉親積極響應，在短短的半個月就收到了近50名斗山鄉親捐款，募集到1萬1100元善款。

與此同時，其他社團和台山鄉親聞訊後也踴躍獻愛心，死者陳小紅所在的廣東省台山市斗山鎮浮石一坊在紐約的鄉親，捐助了6200元；華人慈愛基金總會捐獻了1000元，美國沖蔞同鄉總會會長麥德森個人捐款500元。

4日，美國斗山同鄉總會會長曹晴儀、阮炳治和常務副會長陳永錦，華人慈愛基金會主席伍錫富伉儷，以及浮石鄉親趙沃彬、馬芳等人，一起將籌集到的1萬8800元善款，交到陳小紅丈夫趙偉成的手上，趙偉成感激大家的愛心和捐助。斗山同鄉總會常務副會長陳永錦說，陳小紅遭遇車禍後，她14歲的兒子至今情緒低落，不願上學，走不出陰影，父親趙偉成一直在家中陪伴也無法外出工作。大家同是鄉親，希望這些捐款能幫助他們父子度難關。

此外，紐約台山婦女聯合會負責人王一冰，日前也將該會的881元捐款，送到了陳小紅丈夫趙偉成的手中。

華人 布碌崙 道奇

上一則

紐約客談／現實中 「機器人巡警」還太過科幻

下一則

紐約市警1月犯罪數據 有組織盜竊案急增

延伸閱讀

慶農曆年 布碌崙戴克高地圖書館3日宣揚文化

慶農曆年 布碌崙戴克高地圖書館3日宣揚文化
陳小紅車禍喪生 14歲兒：她一心為家

陳小紅車禍喪生 14歲兒：她一心為家
貝瑞吉駕車撞死華婦 7旬男未避讓行人被捕

貝瑞吉駕車撞死華婦 7旬男未避讓行人被捕
貝瑞吉駕車撞死華婦的駕駛遭警方逮捕

貝瑞吉駕車撞死華婦的駕駛遭警方逮捕

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。(記者范航瑜／攝影)

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

2024-01-30 07:05
外賣平台UberEats在近日突然更改支付方式，從底薪29.93元直接降到17.96元，導致很多華人外賣郎的收入在一周內直降幾百元，許多人大呼不合理。(記者高雲兒／攝影)

UberEats突改底薪 華人外賣郎周薪直降數百元大表不滿

2024-01-29 19:22
布碌崙華婦日前在格蘭街麵包店買食物給遊民，卻遭對方搶劫。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約布碌崙華女好心幫買麵包 反遭遊民搶背包

2024-01-31 11:17
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎