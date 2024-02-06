鄉親送暖 陳小紅車禍喪生 家屬獲近2萬善款

斗山同鄉總會和華社愛心人士，為被撞身亡的陳小紅捐款近2萬元。(斗山同鄉總會提供)

布碌崙 (布魯克林)戴克高地52歲華婦陳小紅被撞身亡後，美國斗山同鄉總會與社區其他愛心人士一道，牽頭為遇難鄉親發起捐款。斗山同鄉總會4日將籌集到的1萬8000多元善款，轉交給死者的丈夫趙偉成，助家人度過難關。

1月16日晚8時10分左右，陳小紅在貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave.)交13大道路口過馬路時，被一輛左轉的道奇 皮卡(Dodge Ram)撞倒，送醫後傷重不治，留下尚在求學的14歲兒子和剛退休的丈夫。陳小紅生前曾是家裡主要經濟支柱，她的突然去世給父子倆帶來沉重打擊，生活陷入困境。

車禍第二天，美國斗山同鄉總會就牽頭發起了募款活動，得到該會鄉親積極響應，在短短的半個月就收到了近50名斗山鄉親捐款，募集到1萬1100元善款。

與此同時，其他社團和台山鄉親聞訊後也踴躍獻愛心，死者陳小紅所在的廣東省台山市斗山鎮浮石一坊在紐約的鄉親，捐助了6200元；華人 慈愛基金總會捐獻了1000元，美國沖蔞同鄉總會會長麥德森個人捐款500元。

4日，美國斗山同鄉總會會長曹晴儀、阮炳治和常務副會長陳永錦，華人慈愛基金會主席伍錫富伉儷，以及浮石鄉親趙沃彬、馬芳等人，一起將籌集到的1萬8800元善款，交到陳小紅丈夫趙偉成的手上，趙偉成感激大家的愛心和捐助。斗山同鄉總會常務副會長陳永錦說，陳小紅遭遇車禍後，她14歲的兒子至今情緒低落，不願上學，走不出陰影，父親趙偉成一直在家中陪伴也無法外出工作。大家同是鄉親，希望這些捐款能幫助他們父子度難關。

此外，紐約台山婦女聯合會負責人王一冰，日前也將該會的881元捐款，送到了陳小紅丈夫趙偉成的手中。