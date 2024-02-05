大頸華人龍年春晚 老中青三代齊登台

大頸老年中心旗袍秀，展示中華傳統服飾。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約大頸華人 協會(GNCA)4日在長島 大頸北初中禮堂舉辦龍年春晚，此次活動皆由大頸華裔 社區的民眾帶來精彩節目表演，老中青三代齊登台，旨在共同弘揚中華文化，展示華裔社區實力，禮堂座無缺席，吸引近千民眾到場歡慶農曆新年。

大頸華人協會外聯總監邵文騰介紹，大頸是個華人特別多的社區，大頸春晚旨在弘揚中華文化，提升華人在社區的軟實力，讓更多的民眾了解中華文化。大頸春晚已有十年歷史，自去年9月底開始籌備，屬於一年一度的親子家庭活動，社區的每家每戶都要出一個節目，在場的許多觀眾都是社區的鄰里鄉親，家裡的親戚長輩也都到場來喝采。

他說，為傳承傳統文化，演出時長兩小時，其中舞龍舞獅的節目都由附近學校的孩子們親自參與策畫製作，19位六至九歲的孩童與高中老師們一起為觀眾表演「醒獅」新春送福。此外，還有老人中心的旗袍秀，展現中華傳統服飾。其他節目則包括器樂演奏「蘭陵王入陣曲」、「梁祝」、民間舞蹈「青城山下」和少兒古詩詞朗誦等。

大頸華人協會聯合主席馮婉婷和陳肇業在晚會現場為大頸優秀社區服務人士頒發嘉獎狀，以表彰感謝他們在一年里對社區的貢獻和辛勤勞動。他們強調，社區非常重視春晚活動，特別邀請了社區領袖和民代參與，意在營造一個全民共享的春節氛圍。