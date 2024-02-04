長島市獲紐約州千萬資金 加速轉型

作為紐約州第七輪城鎮中心振興計畫(Downtown Revitalization Initiative)中紐約市的獲獎街區，皇后區長島市將獲得來自州的1000萬元資金。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)在皇后區長島市 宣布，作為紐約州第七輪城鎮中心振興計畫(Downtown Revitalization Initiative)中紐約市 的獲獎街區，長島市將獲得來自州的1000萬元資金，加速長島市的轉型，使之成為充滿活力的社區，並促進經濟增長。

羅德里格斯介紹，長島市是紐約市的地理和交通中心，也是皇后區經濟發展的重要地段，它既擁有全國增長最快的居民人口，有先進製造業、科技業及生命科學領域機構及業者的湧入，也有大規模的工商業區以及充滿活力的文化與藝術社區。然而，儘管它在某些地段和行業增長迅速，私人投資挹注，但其他地段和發展領域卻仍停滯不前，乃至威脅整個社區的經濟狀況及多用途的地塊使用，城鎮中心振興計畫最大程度提振長島市，加速轉型，引導私人投資，並創建一個宜居、包容和多用途的街區。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)及社區發展機構「長島市夥伴關係」(LIC Partnership)主席洛絲洛可(Laura Rothrock)表示，長島市是全國發展最快地段，完全有別於15年前的面貌，數據顯示，在2010年至2020年間，長島市的人口增長了40％，比紐約市的增長率快上五倍，長島市的就業增長速度也是紐約市的兩倍。在去年，有32家新企業進駐長島市，主幹街道傑克森大道(Jackson Ave.)步行流量增加了逾300％，感謝紐約州的撥款，社區將一同決定這筆資金的具體用途。

據了解，就如何利用這1000萬元資金，長島市將開始制定一項戰略投資計畫，屆時，市政代表、社區領袖及其他利益相關者將組成「地方規畫委員會」，由私企專家和州政策制定人員組成的團隊也將為委員會提供支持。他們將審查長島市的資產和機會，確保資金能夠最大化地利用，並投入到最適合的項目之中，這一戰略投資計畫將於2024年完成。

在上六輪獲得城鎮中心振興計畫的紐約市街區，分別為皇后區牙買加(Jamaica)、布朗士、布碌崙(布魯克林)市中心(Brooklyn Downtown)、史泰登島、曼哈頓華埠、以及東哈林(East Harlem)。華埠商改區行政總監陳作舟表示，長島市已是「半個唐人街」，最少有8000華人入住，振興計畫對社區經濟很有幫助，也將繼續加強與長島市商改區及社區機構的合作。