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阻86街建遊民所 社區發起抗爭

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓和市議員莊文怡召集社區緊急會議，商討如何阻止在86街建遊民所。(記者胡聲橋 ／攝影)
州眾議員寇頓和市議員莊文怡召集社區緊急會議，商討如何阻止在86街建遊民所。(記者胡聲橋 ／攝影)

在布碌崙(布魯克林)班森賀86街交25大道處修建遊民所的計畫有新進展，當地居民近日收到開發商即將拆除原有建築的通知信。為此，州眾議員寇頓(William Colton)和43區市議員莊文怡4日召開共有大約100名各族裔參加的社區緊急會議，向社區各界通報情況，並商討下一步反對建遊民所的步驟。

市府擬在班森賀新建遊民所的地址為86街2501號至2511號，按計畫將安置150名單身遊民。因為該址緊鄰D線地鐵25大道站，周圍人口稠密，商業發達，還有學校、幼兒園、老人中心等服務設施，遊民所一旦建成，或將給社區造成巨大影響。

寇頓和莊文怡去年曾組織抗議集會。近日，住在該址附近的社區居民收到了來自「AC Expediting Service」公司的信件，告知該址原有建築的拆除工作很快將開始，並正向樓宇局(DOB)申請各項許可，這一消息很快在社區傳開。

寇頓在會議上說，據他所知，目前開發86街交25大道遊民所的是一家跨國公司，實力雄厚。寇頓鼓勵社區居民動員起來，發動居民簽名反對建遊民所，他說他們現在通過現場簽名和網上簽名，已經有了7500個簽名，但這還不夠，他希望簽名能達到3萬，這樣才能給市府施加壓力，才有可能影響局勢的發展。

如果簽名阻止不了這家公司，下一步就是採取法律行動。寇頓表示，因為建遊民所的開發公司原來要建酒店，現在改遊民所，這裡有使用法律手段的空間，他會試圖用法律手段解決問題。

莊文怡表示，如果真要開工，必須舉行示威活動，要動員居民進行更大規模的抗議。寇頓幕僚長賀立寧希望民眾密切關注該址的任何動靜與進展，並及時與寇頓或莊文怡辦公室聯繫。

遊民 地鐵 老人中心

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