全球和平華人聯合會 春節聯歡

美國全球和平華人聯合會在曼哈頓華埠舉辦農曆新年慶祝晚會。(記者許君達／攝影)

美國全球和平華人 聯合會(Chinese Peoples' Federation of World Peace-USA)4日在曼哈頓華埠 的怡東商城舉辦農曆新年慶祝晚會，吸引近百社區居民到場聯歡。市議員馬泰(Christopher Marte)、市長特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉、紐約東華協會主席于金山以及富邦基金創辦人傅先清等到場支持。

在聯歡會上，主辦方提供了舞蹈和器樂表演、有獎猜謎等活動，還為生日在1月和2月的人們舉辦了集體慶生儀式，以營造溫馨場面。華聯會會長楊淑如介紹，中華文化講究「百善孝為先」，而成立並未很久的全球和平華人聯合會的主要使命之一就是在世界各地推廣孝道文化，推廣的形式包括徵文、繪畫和其他各種藝術作品。而在社區舉辦溫馨的集體活動也是推廣方式之一。她還透露，每兩年一次的世界華人大會到2025年將輪到紐約主辦，希望各界踴躍參與。

鄭祺蓉表示，聯合會旨在向全世界宣傳中華文化並一直堅持，讓所有海外華人、尤其是年輕世代，能夠接觸和保留自己的傳統文化。馬泰為聯合會頒發了嘉獎狀，並表示，農曆龍年即將到來，龍代表勇氣，而當前最大的勇氣便是在這戰火紛飛的亂世中積極倡導和平、推動團結。于金山也對聯合會積極推動世界和平、促進和諧、提倡孝道的宗旨表達了肯定。