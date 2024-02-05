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亞裔歲晚嘉年華 展現多元文化

記者邢易霖／紐約報導
天廣商場的舞台呈現多元文化的精彩表演，吸引大量觀眾。(記者邢易霖 / 攝影)
天廣商場的舞台呈現多元文化的精彩表演，吸引大量觀眾。(記者邢易霖 / 攝影)

美國亞裔活動中心近日在法拉盛天廣新天地(Tangram)舉辦第18屆「迎春接彩亞裔歲晚嘉年華」，迎接龍年的到來，並展現多彩的亞裔文化和活躍社區氛圍。活動與華策會福壽老人中心和凱悅嘉軒酒店聯合主辦，吸引百名民眾參與，並得到州眾議員金兌錫和市議員黃敏儀的支持。

亞裔活動中心主席顏天怡表示，第18屆迎春接彩活動是為亞裔社區籌備的文化活動。每一筆經費和場地布置都是出自社區的慷慨，以免費讓民眾參與各個活動，共同慶祝傳統佳節。

她介紹，此次共有40多位商家攜帶著他們的產品參與，傳統民俗美食琳瑯滿目，如來自台灣、馬來西亞、印尼和菲律賓等地的美食攤位，還有文化攤位，可體驗春聯書法、傳統燈籠、手工編織、自助串珠等傳統文化活動。「這不僅是一個購物的好機會，更是一個社區團聚與文化交流的平台，希望每一位民眾都能感受到節日的溫馨與歡樂，滿足他們對農曆新年所需的一切。」

此外，天廣商場的舞台呈現多元文化表演，展現中國、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度和韓國等國家的傳統舞蹈。健康攤位免費為民眾測量血壓和體重指數。同時，此次活動還特設了英雄展台，以為平時維護社區安全的市警109分局警員、消防隊員、美國海軍、社安隊等的不懈努力和貢獻表示敬意。

隨著農曆新年的即將到來，民眾在現場挑選年貨。(記者邢易霖 / 攝影)
隨著農曆新年的即將到來，民眾在現場挑選年貨。(記者邢易霖 / 攝影)
隨著農曆新年的即將到來，民眾在現場挑選年貨。(記者邢易霖 / 攝影)
隨著農曆新年的即將到來，民眾在現場挑選年貨。(記者邢易霖 / 攝影)
天廣商場的舞台呈現多元文化表演，展現多個國家的傳統舞蹈。(記者邢易霖 / 攝影)
天廣商場的舞台呈現多元文化表演，展現多個國家的傳統舞蹈。(記者邢易霖 / 攝影)

亞裔 印尼 老人中心

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