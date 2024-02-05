亞裔歲晚嘉年華 展現多元文化

天廣商場的舞台呈現多元文化的精彩表演，吸引大量觀眾。(記者邢易霖 / 攝影)

美國亞裔 活動中心近日在法拉盛天廣新天地(Tangram)舉辦第18屆「迎春接彩亞裔歲晚嘉年華」，迎接龍年的到來，並展現多彩的亞裔文化和活躍社區氛圍。活動與華策會福壽老人中心 和凱悅嘉軒酒店聯合主辦，吸引百名民眾參與，並得到州眾議員金兌錫和市議員黃敏儀的支持。

亞裔活動中心主席顏天怡表示，第18屆迎春接彩活動是為亞裔社區籌備的文化活動。每一筆經費和場地布置都是出自社區的慷慨，以免費讓民眾參與各個活動，共同慶祝傳統佳節。

她介紹，此次共有40多位商家攜帶著他們的產品參與，傳統民俗美食琳瑯滿目，如來自台灣、馬來西亞、印尼 和菲律賓等地的美食攤位，還有文化攤位，可體驗春聯書法、傳統燈籠、手工編織、自助串珠等傳統文化活動。「這不僅是一個購物的好機會，更是一個社區團聚與文化交流的平台，希望每一位民眾都能感受到節日的溫馨與歡樂，滿足他們對農曆新年所需的一切。」